Камерон Диаз впервые стала мамой

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Известна голливудская актриса в 47 лет впервые стала матерью. У Камерон Диаз родилась дочь.

3 января Камерон Диаз родила девочку. Об этом счастливом событии звезда рассказала на собственной странице в Instagram, информирует enovosty.com/news.

Камерон поделалась с поклонниками своей радостью. Она отметила, что новорожденная малышка очень милая и сразу же смогла завладеть сердцами своих мамы и папы. «Отныне мое семейство полное», — подытожила актриса.

Также Диаз предупредила фанатов о том, что какое-то время не будет публиковать снимков своей дочери, ведь намерена оградить личную жизнь от пристального внимания публики. В конце поста голливудская знаменитость пожелала всем подписчикам счастливого нового года и десятилетия.

На данный момент известно, что новорожденную назвали Рэддикс. Ее отцом является музыкант группы Good Charlotte Бенджи Мэдден. Отношения Мэдден и Диаз начались еще в 2014 году. Церемония бракосочетания состоялась в 2015-ом.

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Издание National Enquirer сообщает, что звездная семья очень долго пыталась обзавестись потомством, но все попытки были тщетными. Из-за этого паре пришлось обратится за помощью к процедуре ЭКО.