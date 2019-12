Apple учредила собственную музыкальную премию: определены первые победители Apple Music Awards

Apple планирует ежегодно проводить собственную музыкальную премию. На данный момент уже объявлены имена первых победителей Apple Music Awards – 2019.

Корпорация Apple обнародовала перечень победителей новой музыкальной премии на своем официальном онлайн-ресурсе, информирует enovosty.com/news.

Награды планируют распределять в пяти категориях. Выбирать Артиста года, Лучшего автора песен и Прорыв года будут редакторы Apple Music (среди них много музыкальных критиков и звезд). Песня года и Альбом года будут определяться согласно статистическим данным Apple Music.

Оливер Шуссер, вице-руководитель Apple Music, заявил, что цель новой музыкальной премии – награждение музыкантов за их энтузиазм и стремления к совершенству.

Согласно данным сайта Apple, «Артистом года» стала Билли Айлиш, а ее альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» стал наиболее востребованным среди пользователей Apple Music. Также Айлиш вместе с братом FINNEAS стали лучшими авторами песен.

В номинации «Прорыв года» победила исполнительница Lizzo. Лучшей же песней 2019 года назвали «Old Town Road» рэпера Lil Nas X.

Добавим, что вручать награды Apple Music Awards будут 5 декабря в Театре Стива Джобса.