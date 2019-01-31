Мода-2019: определены самые трендовые джинсы этой весны

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Джинсы – неотъемлемая часть гардероба многих людей. В новом сезоне в моду возвращаются модели 70-х, 80-х и 90-х.

Модные дома не перестают экспериментировать с формами. Весной 2019 года по версии дизайнеров будут в тренде следующие модели, информирует enovosty.com/news.

Джинсы-варенки. Несмотря на то, что данная модель ассоциируется в 80-ми годами, она снова в тренде. Почти все модные дома показали в своих коллекциях варенки.

Джинсы-карго. Штаны с разнообразными накладными карманами возвращается в моду. Данная модель немного напоминает военную форму, однако является очень практичной. Джинсы-карго показали в недавних коллекциях многие известные дизайнеры, в том числе Оливье Рустен и Изабель Маран.

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Расклешенные джинсы. Хит 70-х возвращается. Весной очень модными будут немного укороченные расклешенные джинсы синего и голубого оттенков.

Джинсы в технике пэчворк. Штаны из лоскутков набирают популярность. Дизайнеры сделали их для тех, кто не может выбрать цвет. Состоящие из разных кусков ткани джинсы – обязательная часть гардероба модниц в 2019 году.

Белые джинсы. R13 и Dries Van Noten в своих новых коллекциях сделали упор на белом цвете. По мнению дизайнеров, такие джинсы отлично подойдут для теплых весенних и летней дней.