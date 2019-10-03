В Сеть просочилось первое фото со съемок Аватара-2

Главная » Последние новости » Новости культуры » В Сеть просочилось первое фото со съемок Аватара-2 В Сеть просочилось первое фото со съемок Аватара-2

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Съемки второй части культового фильма «Аватар» уже развернуты во всю. В Сеть попал первый снимок с места, где снимают продолжение легендарной картины.

Джеймс Кэмерон загрузил в интернет фото со съемочной площадки «Аватара-2». Режиссер показал, как снимают фильм на собственной странице в Твиттере, информирует enovosty.com/news.

На фото вы можете увидеть, как Кэмерон, держа на плече камеру, входит в специальный бассейн. В его конструкции предусмотрены аппараты для формирования волны.

Джеймс оставил также остроумную подпись к фото. Он пошутил, что обычный день съемок выглядит именно так. «Машины для формирования волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон, несущий огромную 3D-камеру», — написал он.

Добавим, что премьера второй части легендарной картины запланирована на 2021 год. В картине продолжится рассказ о жизни общества на’ви, о судьбе Джейка Салли и его возлюбленной Нейтири. Главные действия произойдут на Пандоре.

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Для съемок фильма Кэмерон взял в аренду площадку MBS Media Campus, расположенную на территории южной Калифорнии.