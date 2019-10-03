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Анджелина Джоли призналась, что больше никогда не выйдет замуж

Главная » Последние новости » Новости культуры » Анджелина Джоли призналась, что больше никогда не выйдет замуж
 
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44-летняя голливудская знаменитость призналась, что больше никогда в жизни не свяжет свою жизнь узами брака.

Анджелина Джоли, пережившая уже три бракоразводных процесса, призналась, что больше не намерена выходить замуж. Об этом изданию Us Weekly сообщил анонимный источник из близкого окружения актрисы, информирует enovosty.com/news.

Инсайдер также рассказал, что на самом деле Джоли очень не хотела официально выходить замуж за Питта, однако Брэд все же настоял. Анджелину же полностью устраивал гражданский брак. Представителям СМИ тогда новоиспеченное семейство рассказало, что к свадьбе их подталкивали дети.

Напомним, Джоли и Питт официально узаконили свои отношения в 2014 году. Произошло это на территории Франции. До момента бракосочетания экс-влюбленные прожили под одной крышей десять лет. В 2016 году актриса оформила заявление на развод.

До Брэда Питта Анджелина выходила замуж дважды. Первым ее мужем в 1996 году стал актер Джонни Ли Миллер. Вторым мужем был актер и режиссер Билли Боб Торнтон. Этот брак просуществовал с 2000 по 2003 год.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 727

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