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Книга, написанная в WhatsApp, получила престижную литературную премию

Главная » Последние новости » Новости культуры » Книга, написанная в WhatsApp, получила престижную литературную премию
 
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WhatsAppкнига составлена из множества различных сообщений.

Автором книги в WhatsApp является беженец Бехруз Бучани. Он — писатель иранского происхождения. За свое произведения искусства Бехруз получил престижную австралийскую литературную награду – «Викторианскую премию» в размере 73 тыс. долларов, информирует enovosty.com/news.

Бучани писал «Нет друзей, кроме гор» в WhatsApp, потому что сильно беспокоился за сохранность. Находясь в центре для беженцев, он опасался, что рукопись могут отобрать. Книга состояла из множества отправленных сообщений. Части произведения он посылал своему переводчику Омиду Трофигьяну.

Весь текст был написан Бучани в австралийском центре беженцев, который расположился на Манусе – острове в Папуа-Новой Гвинее. Главная тема книги – жизнь мигрантов-нелегалов, пытающихся попасть в Австралию по водному маршруту.

Бехруз решил бежать в Австралию после одного из происшествий в Иране. Писатель решил стать незаконным мигрантом тогда, когда на офис редакции, в котором он работал, напала преступная группировка. На остров Манус австралийские власти отправили Бучани почти шесть лет назад.

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Книгу он писал, главным образом, для того, чтобы позже документально подтвердить, что находился в центре беженцев, который официально закрылся в 2017 году.

Эксперты уверены, что «Нет друзей, кроме гор» помогла поднять проблему нелегальных мигрантов на новый уровень.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 170

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