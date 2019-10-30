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Гарри Поттера втянули в торговую войну США и Китая

Главная » Последние новости » Новости культуры » Гарри Поттера втянули в торговую войну США и Китая
 
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Это связано с тем, что его издательство Bloomsbury Publishing выпускает некоторые из своих книг в Китае, на которые с 1 сентября действуют 15-процентные американские пошлины.

Торговая война бушует уже несколько месяцев, нанося огромный урон мировой экономикерабочим местам, и теперь пострадал даже Гарри Поттер., информирует enovosty.com/news.

Это все потому, что издательство серии о Гарри Поттере, Bloomsbury Publishing, которое публикует 50 различных изданий в Китае, получило удар от пошлин, наложенных администрацией Трампа на Китай, согласно Financial Times.

Книги являются частью товаров на сумму 300 миллиардов долларов с 15-процентными пошлинами, которые вступили в силу 1 сентября, пишет газета. Это означает, что книги будут стоить дороже, чем есть сейчас. 

«Это не та цена, которую мы ожидали, и мы надеемся, что это все же останется за нами», — сказал Найджел Ньютон, основатель и генеральный директор Bloomsbury Publishing.

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В последние годы появились опасения, что издательская индустрия пострадает от внедрения электронных книг и других новых технологий.

Но Найджел Ньютон сказал: «Издательская деятельность стала победителем в цифровой революции. Покупает ли кто-нибудь электронную книгу или печатную книгу, для нас не имеет значения — они все еще покупают книгу у нас».

Администрация Трампа в сентябре ввела пошлины на китайские товары, включая обувь, одежду, телевизоры и игровые приставки. В то время JPMorgan заявил, что американцы могут столкнуться с дополнительными затратами до 1000 долларов в год.  

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The Financial Times добавила, что Джоан Роулинг по-прежнему является крупнейшим автором издательства с точки зрения продаж и что специальное издание «Гарри Поттер и Кубок огня» вошло в число бестселлеров во второй половине этого года.

Гарри Джеймс Поттер — литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. Персонаж приобрел большую популярность во всем мире


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 78

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