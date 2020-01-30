В Стокгольме воры похитили из галереи скульптуры Сальвадора Дали

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Со здания шведской художественной галереи злоумышленники похитили скульптуры, изготовленные Сальвадором Дали. В музей воры залезли через разбитое окно.

Из художественной галереи Couleur, находящейся в столице Швеции Стокгольме, украли бронзовые скульптуры Сальвадора Дали. Воры похитили экспонатов на общую сумму 3 – 4 млн крон (400 тыс. долларов США), информирует enovosty.com/news.

Руководитель галереи Педера Энстрёма сообщил журналистам, что на данный момент обнаружена пропажа 10 или 12 скульптур авторства Сальвадора Дали. Кража, по его словам, произошла очень ранним утром – приблизительно в 4:00.

«Я огорчен, ведь так долго сражался за открытие этой экспозиции», — заявил Энстрёма изданию SVT. По словам владельца галереи, данное воровство было очень тщательно спланировано.

Правоохранители, осмотрев место происшествия, установили, что злодеи попали в галерею через окно. Для этого они выбили стекло. По словам полиции, к ограблению причастны два человека. Скульптуры злоумышленники погрузили в автомобиль. На нем они и скрылись с места происшествия.

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Галерея Couleur открыла выставку скульптур Сальвадора Дали лишь 18 января. Некоторые экспонаты были предоставлены специально для Стокгольма.