«Думали, что вышла в Житомире»: В »Дизель Шоу» рассказали о смерти Марины Поплавской

Главная » Последние новости » Новости культуры » "Думали, что вышла в Житомире": В ''Дизель Шоу'' рассказали о смерти Марины Поплавской "Думали, что вышла в Житомире": В ''Дизель Шоу'' рассказали о смерти Марины Поплавской

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Жизнь участников «Дизель шоу» поделилась на «до» и «после» после страшной аварии в ночь на 20 октября…

Смерть талантливой и яркой артистки Марины Поплавской взбудоражила и шокировала украинцев. Сташное ДТП перевернуло жизнь и артистов коллектива: некоторым пришлось заново учиться ходить, другие — обращались за помощью к психологу, еще один участник решил покинуть коллектив. Слишком глубока травма, информирует enovosty.com/news.

Артисты коллектива впервые после страшной истории дали интервью известному украинскому изданию. Они рассказали о том, что почти все спали в момент столкновения. Марина Поплавская всегда выбирала самое опасное место около водителя, и никто не мог повлиять на её решение. Она всегда отвечала: «…моя попа наездила столько километров, что если собрать здесь все ваши попы, километраж вы все равно не добьете». Когда случилась авария, участники коллектива надеялись на то, что Марина Поплавская вышла в Житомире, как это делала неоднократно ранее. О смерти подруги и коллеги им сообщили уже тогда, когда приехала «скорая».

По словам артистов шоу, Марина попала в коллектив в непростой для неё период: она только потеряла родителей. Проект стал для неё спасением. Коллеги рассказали о том, что Марина Поплавская в жизни и на сцене — это очень разные люди, они даже окрестили её «хрустальным танком». Это был очень душевный человек.

Проект «Дизель шоу», несмотря на слухи, закрывать не будут, хотя ему и придется несколько измениться.

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