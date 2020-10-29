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«Спящий гигант»: в Арктике начал происходить необратимый процесс

Главная » Последние новости » Новости культуры » "Спящий гигант": в Арктике начал происходить необратимый процесс
 
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В Арктике начали происходить необратимые последствия из-за глобального потепления

Ученые обнаружили доказательства того, что замерзшие отложения метана в Северном Ледовитом океане, известные как «спящие гиганты углеродного цикла», начали выделяться на фоне глобального потепления, сообщает Guardian, информирует enovosty.com/news.

Высокие уровни мощного парникового газа были обнаружены на глубине до 350 метров в море Лаптевых, что вызвало обеспокоенность исследователей тем, что может быть запущена «новая петля» обратной связи с климатом, которая ускорит темпы глобального потепления.

Отложения на склонах в Арктике содержат огромное количество замороженного метана и других газов, известных как гидраты. Метан согревает в 80 раз сильнее, чем углекислый газ. Геологическая служба США ранее называла дестабилизацию арктических гидратов одним из четырех наиболее серьезных сценариев резкого изменения климата.

«В данный момент вряд ли будет какое-либо серьезное влияние на глобальное потепление. Но, с другой стороны, этот процесс только запущен», — сказал шведский ученый Орджан Густафссон из Стокгольмского университета

Читайте: Что означает утечка метана в Антарктиде и почему это опасно

Ученые — участники многолетней международной экспедиции по изучению шельфа — подчеркнули, что их выводы были предварительными. Масштабы выбросов метана пока не подтверждены


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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