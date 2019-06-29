Украинцы — самая сексуальная нация планеты

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Онлайн опрос показал, что украинцы — самая сексуальная нация планеты

Компания Big 7 Travel провела онлайн-опрос, в котором украинцев признали самой сексуальной нацией планеты. Украина оказалась на первом месте среди пятидесяти самых сексуальных наций мира. «Украинцы имеют поразительную внешность и легко возглавили наш опрос на 2019 год. Кто может с этим не согласиться? Неудивительно, что здесь так много моделей», — пояснили Big 7 Travel свое решение. Среди знаменитых украинок издание назвало актрису Милу Кунис. Замыкают рейтинг на 50-м месте прекрасные ирландцы, информирует enovosty.com/news.

В тройке лидеров рейтинга оказались также датчане и филиппинцы. На пятом месте — австралийцы. Россияне заняли 33 место, а шведы, которых также называют красивейшей нацией — 39.

Отметим, ранее в Украине поднялся сильный скандал из-за того, что украинский президент Владимир Зеленский назвал женщин «брендом».