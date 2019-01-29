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«Антитіла» порадовали поклонников новым клипом

Главная » Последние новости » Новости культуры » «Антитіла» порадовали поклонников новым клипом
 
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Популярная украинская группа «Антитіла» выпустила клип на композицию «Вірила».

Новый видеоклип появился на официальном YouTube-канале музыкантов. Композиция «Вірила» — четвертый сингл нового альбома. Добавим, что релиз должен выйти в конце зимы, информирует enovosty.com/news.

Известно, что съемки нового клипа группы «Антитіла» проходили не только на территории Украины, но и в Португалии. В ролике можно увидеть населенный пункт Фафе, расположенный неподалеку Лиссабона, и каменное сооружение, именуемое «Домом Флинстоунов».

Чтобы снять этот клип музыканты взяли с собой в Португалию даже учебный дельтаплан. Дублер Дмитрий Хаит совершил несколько взлетов. При чем, летал он без парашюта.

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Режиссеры клипа: Сергей Вусик, Юрий Алексеенко и Тарас Тополя.

Тарас Тополя поделился также одним из главных их замыслов: в этом клипе все участники коллектива впервые не использовали музыкальные инструменты, а пели на камеру.

Главная идея песни – вера женщин в мужчин. Речь идет как о моральной поддержке жены или девушки, так и о вере матерей в сыновей. Основная тема – это обращение представителей сильного пола к тем, кто рядом с ними проходят все жизненные испытания.

Тарас Тополя сообщил, что идея данной композиции появилась около года назад. Сначала была написана мелодия, а уже позже появились слова.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 52

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