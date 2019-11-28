Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020

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Венгрия решила в следующем году не участвовать в международном конкурсе Евровидение. На данный момент официальных заявлений о причинах от страны не поступало.

Венгрия отказывается от участия в Евровидении-2020. Представители страны пока не озвучили официальных причин отказа. Издание The Guardian же предполагает, что решение связано с моральными принцами, информирует enovosty.com/news.

Журналисты издания связывают отказ от Евровидения-2020 с усилением антигомосексуальной риторики в Венгрии. The Guardian напоминает, что недавно премьер-министр Виктор Орбан даже запустил программу, направленную на сохранение традиций, под названием «Семья превыше всего». В парламенте страны также неоднократно всплывали заявления против усыновления детей однополыми парами.

The Guardian рассказало, что получило электронное письмо от государственного венгерского телеканала MTVA. В нем сказано, что страна вместо участия в Евровидении сможет поддержать важные продукты, сформированные представителями отечественной поп-культуры.

Напомним, в прошлом году Евровидении проходило в Тель-Авиве. В нем победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Евровидение-2019 году проходило без участия представителей Украины. Исполнительница MARUV, победившая в Нацотборе, не отправилась в Израиль.

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