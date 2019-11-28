Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Афиша 

Вся Афиша    >>

Фото недели

Фотографии животных, сделанные в нужный момент

Все фото »

Новости культуры

28.11.2019 г.
12:07Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020
26.11.2019 г.
16:59Археологи нашли древнейшую шахматную фигуру
15:45Искусственный интеллект: Писать пьесы Шекспиру помогал соавтор
12:15Coldplay на несколько лет перестанут гастролировать, чтобы спасти мир
24.11.2019 г.
22:13Польша выиграла "Детское Евровидение — 2019" (ВИДЕО)
14:40Сегодня в Польше пройдет финал Детского Евровидения: где и когда смотреть
10:15ТОП-10 богатейших гастролёров последнего десятилетия: на первом месте рок-группа U2
Все новости культуры

Аналитика

28.11.2019

Украинский оборонпром пойдет по рукам?

Украинский оборонпром пойдет по рукам?
Отечественный оборонпром в последнее время трясет не по-детски и непрерывно! Вначале - череда коррупционных скандалов с участием окружения Порошенко. ...
27.11.2019

Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского

Итоги дня: Удар по Газпрому, газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Украинцев может ожидать сюрприз с ценами на газ, Украина одержала победу над "Газпромом" в шведском суде, а Национальный банк Украины публично обвинил ...
26.11.2019

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров

Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на евробляхеров и конец эпохи офшоров
Зеленский срочно обратился к Кабмину из-за зарплат, президент Эстонии потроллила Зеленского оригинальным подарком, а силовики накрыли мощный наркокартель, ...

Последние новости

28.11.2019 г.
13:00 В Киеве разгорелся сильный скандал из-за отказа таксиста везти ребенка без автокресла (ВИДЕО)
12:45 Меган Маркл и принц Гарри показали ранее не публиковавшийся снимок со своей свадьбы (ФОТО)
12:35 Сегодня у православных христиан начинается Рождественский пост: традиции и запреты этого периода
12:30 Может ли Великобритания сделать F-35 Stealth Fighter гиперзвуковым?
12:15 В Киевсовете может появиться новая должность - уполномоченный по правам людей с инвалидностью
12:07 Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020
12:00 "Сэкономим около 2 млрд гривен", - Дубилет рассказал, как в Украине будут проводить перепись населения
11:55 Законопроект 2233 нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, Еврокомиссия направила свои предложения, - Климпуш-Цинцадзе
11:43 Крым станет идеальной базой для подготовки наёмников для Африки, - "Злой одессит"
11:03 "Мы и так потеряли много времени": Почему начинать копить на пенсию нужно уже сегодня
11:00 Еще два свидетеля дали показания против Трампа по Украине, - ИноСМИ
10:52 Американцы пообещали надавать на Россию из-за Украины
10:44 Новый этап медреформы: В Украине стартуют перемены
10:38 Скидки начинаются в полночь: Как не угодить в ловушку "черной пятницы"
10:06 Путин захотел мира: дьявол кроется в деталях, - политолог
09:43 Германия даст денег на Донбасс
09:38 Украина не ведет переговоров о прямых поставках газа из РФ, - Гончарук
08:55 "Дальше будет интереснее": В сеть слили секретные документы "ДНР"
08:35 В Украине могут резко взлететь цены на билеты
08:34 Украина резко взлетела в "зеленом" рейтинге инвестиционной привлекательности
08:32 Украина нанесла сильный удар по оккупантам. Кто угодил под санкции?
08:29 Трамп пошел на неожиданный шаг в НАТО из-за Украины
08:27 Меланию Трамп унизили во время выступления. Причина проста
08:17 Враг подло ударил по ВСУ: У Украины потери
07:50 Любителям пьяной езды в Украине готовят неприятный сюрприз
07:40 В 2050 году может появиться технология, которая превратит обычного солдата в киборга
07:36 Читать с экрана гаджета в транспорте опасно для глаз - офтальмолог
07:30 Правительство направит 2 млн гривен на жилье для переселенцев и ветеранов АТО/ООС
07:15 В США после 36 лет заключения на свободу вышли трое мужчин, которых ложно обвинили в убийстве подростка
07:00 Bentley готовит к выпуску очень дорогую коллекционную модель
06:15 В американской полиции впервые будет служить собака-робот (ВИДЕО)
27.11.2019 г.
23:00 Доброй ночи, Киев! У киевлян появилась собственная "Колискова" (ВИДЕО)
22:38 Сын принца Гарри и Меган Маркл получил первый рождественский подарок (ФОТО)
21:59 Глава "Антонова" заявил об угрозе остановки предприятия из-за старого оборудования
21:56 ТОП-5 продуктов, которые заставят ваш мозг работать
21:50 "Протест тракторов" в Париже: фермеры парализовали столицу Франции
21:32 В Украине хотят сократить количество университетов: зачем и что из этого получится
21:18 Associated Press: Мировые фондовые индексы растут на фоне потепления отношений между США и Китаем
20:59 Террористы развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ
20:42 СБУ блокировала деятельность двух нарколабораторий
20:22 "Айтишникам" на 3-й группе РРО не понадобится, - Верланов
19:58 В США напротив Белого дома была обнаружена "мистическая" система ПВО
19:38 Цены на ж/д билеты могут существенно увеличиться
19:19 Кабмин утвердил законопроект об электронных трудовых книжках
18:59 В Украине ужесточили наказание за поддельные лекарства
18:31 Кабмин утвердил цену на газ для населения на зиму 2019-2020: подробности
18:15 Игорь Чаленко рассказал о значении победы Украины в споре с Газпромом
17:55 Reuters: Руководство и сотрудники компании BMW достигли соглашения о сокращении расходов
17:37 В Нацбанке рассказали о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ
17:21 Кабмин одобрил программу медицинских гарантий для населения
16:59 Страховая цена на газ: что это и зачем ее вводят в Украине
16:34 Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии: когда она начнет работу
16:08 В Италии запустили электроавтобус без водителя (ВИДЕО)
15:49 Facebook будет платить зарегистрированным пользователям за прохождение опросов
15:32 Маск сообщил, что Tesla уже получила 250 000 заказов на пикап Tesla Cybertruck
15:03 Расчлененка и массовые расстрелы стали почти что законными в России, - Аnti-colorados
15:00 Новогоднюю елку посадили в клетку, чтобы до нее не добралась кошачья банда (ВИДЕО)
14:40 Появился список моделей Samsung, которые точно получат обновление до Android 10
14:23 Стокгольмский арбитраж – не предел: унижения "Газпрому" только светят, - "Злой одессит"
14:20 В Киеве начали выписывать штрафы за нарушения правил перевозки детей
Все новости »

Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020

Главная » Последние новости » Новости культуры » Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020
 
Печать Отправить на почту

 

 

Венгрия решила в следующем году не участвовать в международном конкурсе Евровидение. На данный момент официальных заявлений о причинах от страны не поступало.

Венгрия отказывается от участия в Евровидении-2020. Представители страны пока не озвучили официальных причин отказа. Издание The Guardian же предполагает, что решение связано с моральными принцами, информирует enovosty.com/news.

Журналисты издания связывают отказ от Евровидения-2020 с усилением антигомосексуальной риторики в Венгрии. The Guardian напоминает, что недавно премьер-министр Виктор Орбан даже запустил программу, направленную на сохранение традиций, под названием «Семья превыше всего». В парламенте страны также неоднократно всплывали заявления против усыновления детей однополыми парами.

The Guardian рассказало, что получило электронное письмо от государственного венгерского телеканала MTVA. В нем сказано, что страна вместо участия в Евровидении сможет поддержать важные продукты, сформированные представителями отечественной поп-культуры.

Напомним, в прошлом году Евровидении проходило в Тель-Авиве. В нем победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Евровидение-2019 году проходило без участия представителей Украины. Исполнительница MARUV, победившая в Нацотборе, не отправилась в Израиль.

Читайте: В Венгрии произошло масштабное ДТП: пострадали 10 украинцев


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 389

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Украинский оборонпром пойдет по рукам?
Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
10 тысяч клиентов за полгода: LeoWallet о перспективах электронных кошельков
Технология будущего: когда в Украине появится сеть мобильной связи 5G?
Итоги дня: Тяжеловесы политики на тропе войны, нормандский компромисс и газовый спор
Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Все статьи


Читайте также

Сегодня в Польше пройдет финал Детского Евровидения: где и когда смотреть
 В Венгрии произошло масштабное ДТП: пострадали 10 украинцев
Венгрия забирает у украинцев паспорта, которыми ранее разбрасывалась, - Москаль
 Венгрия выдвинула Украине новый ультиматум
Украина с призывом обратилась к Венгрии из-за выборов
 Евровидение-2019: организаторы заявили об ошибке во время подсчета голосов
Сегодня пройдет финал Евровидения-2019: где и когда смотреть
 Венгрия перехватила истребитель РФ над Балтикой

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Зенитно-ракетный комплекс Rapier FSC (Великобритания)
Ракета управляемая противотанковая «Стугна»
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Артем
ШЕВЧЕНКО
Виктор
НАЗАРЕНКО
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Сергей
ГУСОВСКИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Украине хотят сократить количество университетов: зачем и что из этого получится (4898)

В Киеве начали выписывать штрафы за нарушения правил перевозки детей (3951)

Новогоднюю елку посадили в клетку, чтобы до нее не добралась кошачья банда (ВИДЕО) (2515)

Любителям пьяной езды в Украине готовят неприятный сюрприз (2413)

"Дальше будет интереснее": В сеть слили секретные документы "ДНР" (1979)

Стокгольмский арбитраж – не предел: унижения "Газпрому" только светят, - "Злой одессит" (1366)

Расчлененка и массовые расстрелы стали почти что законными в России, - Аnti-colorados (1297)

Доброй ночи, Киев! У киевлян появилась собственная "Колискова" (ВИДЕО) (1064)

Сегодня у православных христиан начинается Рождественский пост: традиции и запреты этого периода (987)

Как сейчас сберечь и приумножить деньги в Украине: Экспорты дали ценные советы (962)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Дифтерия наступает: нас — более 42 млн, вакцин — 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пассажиры круизного лайнера заставили капитана судна изменить курс: что из этого вышло (9959)

Китайский зоопарк показал необычную обезьяну с человеческим лицом (ВИДЕО) (8381)

По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму (7684)


Экономические новости youtube



help

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 