У рэпера Snoop Dogg умер внук

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Новорожденный внук всемирно известного рэпера умер на десятый день жизни. Малыш скончался в одной из больниц.

В семье Snoop Dogg произошло горе. 25-лений сын музыканта потерял маленького сына. Новорожденный прожил лишь 10 дней. Малыш умер в больнице. Мальчика успели назвать Каем, информирует enovosty.com/news.

Сын Snoop Dogg Корде Бродус рассказал об этом трагическом событии на собственной странице в соцсети Instagram. Он признался, что малыш покинул этот мир 25 сентября.

В посте Бродус написал две даты: 15.09.19 и 25.09.19. Именно они обозначают короткую жизнь Кая. Также Корде добавил, что 10 дней жизни сына были наполнены большой любовью и позитивом. «Давайте ценить жизнь и тех, кто рядом с нами, пока мы живы», — подытожил сын Snoop Dogg.

Позже Корде обнародовал еще одну запись, в которой сообщил, что Кай умер в объятиях. Помимо этого, он призвал воспринимать жизнь такой, как она есть на самом деле.

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Причина и подробности гибели малыша держаться в секрете. Рэпер Snoop Dogg пока никак не прокомментировал гибель своего внука.