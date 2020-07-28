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На Аляске все чаще стали находить доисторических животных, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости культуры » На Аляске все чаще стали находить доисторических животных, - Reuters
 
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На Аляске из-за глобального потепления стали все чаще стали находить доисторических животных

Ученые изучают потрясающе хорошо сохранившиеся кости шерстистого мамонта, который жил на земле около 10 000 лет. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Часть его черепа, несколько ребер и другие останки были найдены на полуострове Ямал. Подобные находки являются не редкостью, поскольку из-за изменения климата тает лед и начинают появляться поверхности суши с сохранившимися на ней останками доисторических животных.

На Аляске все чаще стали находить доисторических животных, — Reuters

В декабре ученые нашли доисторического щенка, которому, как полагают, около 18 000 лет. Кроме того, исследователи обнаружили гигантские окаменелости, возраст которых более 30 000 лет.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 124

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