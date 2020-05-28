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«Страшное предупреждение из прошлого»: ученые нашли причины «массового вымирания» миллионы лет назад

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Ученые нашли причины "массового вымирания" миллионы лет назад

Земля на протяжении всей своей истории переживала как минимум пять крупных «массовых вымираний», которые уничтожили большую часть жизни по всему земному шару. Большинство этих событий довольно четко совпало с такими катастрофами, как удары астероидов, геологическая активность и извержения вулканов, информирует enovosty.com/news.

Однако загадкой является вымирание, которое произошло около 360 миллионов лет назад. Мы знаем, что в тот период произошло потепление после выхода Земли из ледникового периода. Нет доказательств падения астероидов и значительных остатков ртути, которые бы свидетельствовали о сильном извержении вулканов.

Недавно ученые нашли тревожные доказательства. Найденные окаменелости говорят о резком увеличении ультрафиолетовой радиации, вызванной временным истощением озонового слоя по мере выхода Земли из ледникового периода. Это тревожный вывод — потому что исследователи предполагает, что истощение озонового слоя может быть естественной реакцией на потепление. А сейчас мир нагревается с очень большой скоростью и происходит глобальное потепление

«Страшное предупреждение из прошлого»: ученые нашли причины «массового вымирания» миллионы лет назад

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Так какие причины истощения озонового слоя? Ученые утвержают, что на изменение озонового слоя оказало влияние глобальное потепление. По мере повышения температуры естественные фторуглероды, такие как метилхлорид, поднимаются в атмосферу, действуя как катализатор разрушения озонового слоя.

«Страшное предупреждение из прошлого»: ученые нашли причины «массового вымирания» миллионы лет назад

«Текущие оценки предполагают, что мы вскоре достигнем глобальных температур, аналогичных тем, что были 360 миллионов лет назад, и истощение озонового слоя может произойти снова, подвергая смертельной радиации жизнь на Земле. Это приведет к климатической чрезвычайной ситуации», — сказал ученый Джон Маршал из Саутгемптонского университета

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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