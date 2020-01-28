Фото дня: Дом Черной Мадонны в Праге — победитель конкурса Art of Building

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Конкурс «Art of Building», организованный британским Институтом строительства (CIOB) определил победителей. Из тысяч присланных снимков организаторы отобрали 12 лучших работ.

Фото: Debdatta Chakraborty, Чехия

«Дом Черной Мадонны — это здание в Старом городе Праги. Оно было спроектировано и построено в период между 1911 и 1912 годами Йозефом Гочаром и по сей день считается одним из шедевров кубизма».

Одного победителя конкурса по традиции определяло жюри, а других выбирали с помощью голосования на сайте. Также в число лучших по результатам зрительского голосования вошли работы фотографов из Германии, Чехии, Перу и ОАЭ.

Профессиональные судьи отдали предпочтение работе испанца Pedro Luis Ajuriaguerra, сделавшего прекрасный снимок Дворца науки и искусства в Валенсии.

Победитель конкурса — архитектурный комплекс Ciutat de les Arts i les Ciències:

Фото: Pedro Luis Ajuriaguerra

На этом фото мы видим мирное сосуществование старой и новой архитектуры. Конечно, эти здания не сочетаются, но и не вступают в конфликт друг с другом. Они отражают творческий поход к застройке центра Гамбурга:

Фото: Volker Sander, Германия

Вмешательство человека в природу — это не всегда плохо. Снимок демонстрирует спокойствие природы и небольшой балкон, с которого люди могут лучше ее оценить:

Фото: David Martin Huamani Bedoya, Перу

Эта фотография, сделанная в Абу Даби, служит примером необходимого взаимодействия между людьми и зданиями. Без людей, моющих гигантские стеклянные окна башни, здание выглядело бы весьма неприглядно:

Фото: Volker Sander, Абу-Даби

По материалам: BBC