Ёлкин новой карикатурой показал, как будет выглядеть Новый год в режиме «локдаун»

Главная » Последние новости » Новости культуры » Ёлкин новой карикатурой показал, как будет выглядеть Новый год в режиме "локдаун" Ёлкин новой карикатурой показал, как будет выглядеть Новый год в режиме "локдаун"

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Некоторые страны уже сегодня ужесточили карантин и не собираются его ослаблять на новогодние праздники

Европейские страны ввели полный локдаун или жесткий карантин. В частности, Болгария, Грузия, Германия, Польша, Австрия, Греция, Бельгия, Португалия, Италия, Испания. Лоукдаун в Германии на Рождество и Новый год будет ослаблен: можно собираться компанией до десяти человек. Потому, по мнению художника Сергея Ёлкина, ночь на 1 января будет выглядеть так:, информирует enovosty.com/news.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, как в Украине будет проходить карантинный Новый год. Кроме того, правительство сейчас рассматривает вариант введения локдауна на новогодние праздники.