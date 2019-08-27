Тизер новых Звездных войн «взорвал» YouTube (ВИДЕО)
Всего за сутки тизер новой части культового фильма «Звездные войны» набрал более 11 млн просмотров.
На YouTube-канале Star Wars появился новый ролик. Всего за первые сутки он собрал невероятно большое количество просмотров и комментариев. Опубликован ролик был вчера, 26 августа. На данный момент его посмотрели более 11 млн раз, а интернет-пользователи оставили почти 40 тыс. восторженных комментариев, информирует enovosty.com/news.
Новый эпизод Звездных войн будет называться «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Режиссером картины стал Джей Джей Абрамс.
В обнародованном на YouTube ролике вы можете увидеть как кадры из предыдущих частей саги, так и нарезку кадров из будущего фильма. Фанаты Star Wars заметили, что в тизере часто появлялась героиня Рэй, которую в седьмом и восьмом эпизодах играла Дэйзи Ридли. Поклонники считают, что эта актриса будет задействована и в девятой части.
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Добавим, что премьера новой части Звездных войн запланирована на декабрь текущего года. В подписи к тизеру сказано, что это долгожданное событие произойдет 20 декабря.