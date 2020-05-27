Смешные пингвины в Музее искусств очарованы «Водяными лилиями» Моне (ФОТО)

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Пингвины из зоопарка Канзас-Сити недавно отправились на экскурсию в близлежащий Музей искусств Нельсона-Аткинса.

В то время как мы остаемся дома, пингвины по всему миру зажигают по полной. Они встречаются с китами в аквариуме, бродят по улицам Кейптауна, Южная Африка, и даже получают первые уроки по истории искусств, информирует enovosty.com/news.

Пингвины из зоопарка Канзас-Сити недавно посетили ближайший Музей искусств Нельсона-Аткинса. Они блуждали по залам, любуясь шедеврами барокко и импрессионизма.

Три пингвина Гумбольдта осмотрели картины Караваджо и Моне, удивив директора музея своими художественными вкусами.

Директор музея Хулиан Зугазагоития сказал Инсайдеру, что первоначально предполагал, что пингвины будут очарованы «Водяными лилиями» Моне.

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«Причина, по которой мы хотели показать пингвинам «Водяные лилии», помимо того, что это одна из наших любимых картин, в том, что она очень успокаивающая и умиротворяющая», — сказал он. «Мы думали, что, может быть, они отреагируют на спокойствие этой картины, но они, казалось, просто бродили вокруг и не особо останавливались на ней».

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Как оказалось, пингвины гораздо больше предпочитают барокко.

«Я думаю, что они чувствовали себя там более комфортно», — сказал Зугазагоития.

Идея привести пингвинов в музей началась с первоапрельской шутки.

1 апреля Зугазагоития позвонил Рэнди Уистхоффу, директору зоопарка Канзас-Сити, чтобы узнать о его планах по открытию во время пандемии коронавируса.

«Мы все общаемся друг с другом, чтобы согласовать открытие»,- сказал Зугазагоития.

«Я звонил ему, чтобы узнать, как идет подготовка к открытию. Тогда, в шутку, я сказал:« Эй, почему бы тебе не отвести некоторых своих пингвинов в музей?»

«Я думал, он решит, что это сумасшедшая идея», — добавил Зугазагоития. «Но он сказал: «Конечно, когда ты хочешь это сделать?» Таким образом, это пошло от глупого подшучивания с другом к чему-то возможному и реальному».

Сотрудники зоопарка и музея работали вместе, чтобы спланировать посещение.

«Мы были в первую очередь обеспокоены безопасностью птиц и предметов искусства, и именно это определило, какие комнаты были доступны к посещению необычных гостей», — сказал Зугазагоития.

Во время визита смотрители внимательно следили за пингвинами, пока они бродили по новому и захватывающему пространству.

Музей разместил на YouTube видеоролик с посещением пингвинов, где он быстро собрал сотни тысяч просмотров и даже попал в международные новости.

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Напомним, в Чикаго из-за пандемии коронавируса закрыли океанариум Shedd Aquarium. И так как посетителей там нет, персонал решил выпустить на волю всех пингвинов.



Источник: Insider