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Сергей Токарев: новый проект STEM is FEM объединит науку и искусство

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Объединила прекрасное с полезным благотворительная образовательная организация STEM is FEM. Координаторы инициативы запустили масштабный арт-проект «Наука – это она», призванный рассказать широкой общественности о достижениях украинских женщин-учёных и их вкладе в становление мировой науки.

В рамках проекта планируются художественно-образовательные выставки, панельные дискуссии и общенациональный конкурс эссе. Детальнее о миссии проекта рассказал инициатор STEM is FEM, инвестор компании Reface Сергей Токарев.

Сергей Токарев: новый проект STEM is FEM объединит науку и искусство

Для того, чтобы обосновать актуальность и необходимость такого проекта, рассказывают его инициаторы, достаточно спросить себя – сколько выдающихся украинских женщин-учёных я знаю? Вряд ли кто-то, кроме самих учёных и студентов, погруженных в мир науки, смогут назвать хотя бы три имени. Почему так получилось? Вопрос почти риторический. Очевидно одно – причина не в том, что выдающихся женщин-учёных не существует.

Для примера, под началом медика Галины Скибо в Украине создали систему культивирования нервных клеток, которые используются для исследования патологий нервной системы и разработки соответствующих медикаментов. Биолог Светлана Арбузова разработала метод генетического скринига на основе материнской сыворотки, позволяющий выявлять риск наследственных заболеваний. Эта технология признана одной из наиболее эффективных и применяется во многих странах мира. Результаты исследований неметаллических кристаллов физика Антонины Прихотько кардинально изменили представление о целом разделе науки – физике твёрдых тел.

«И это далеко не все имена, заслуживающие места на пьедестале украинской и мировой науки. Заполнить досадный пробел в знаниях об этих и многих других украинских женщинах-учёных и призван арт-проект «Наука – это она». Мы реализовываем его с нашими друзьями и постоянными партнёрами – международными организациями ООН Женщины и Детский Фонд ООН UNICEF», – рассказывает Сергей Токарев.

Арт-проект состоит из нескольких активностей. 5 марта в конференц-зале UNIT.Verse в Киеве состоится допремьерный показ одноимённой художественной выставки «Наука – это она». Коллекция состоит из 12 портретов талантливых украинских женщин-учёных, написанных современными иллюстраторами специально для проекта. Мероприятие запланировано не как обычный показ. В рамках ивента пройдут лекции известных учёных, трое из которых являются героинями картин, панельные дискуссии на гендерную и научную тематики и, конечно же, рассказы о каждой из героинь выставки.

«Такой формат, объединяющий в себе созерцание и живое общение, создаёт больше интерактива, позволяет посетителям почувствовать себя частью мира науки, – считает Сергей Токарев, – а личное знакомство с выдающимися учёными, станет дополнительным вдохновением для юных участников мероприятия».

Вторая часть проекта – всеукраинский конкурс на лучшее эссе про женщину-учёную. В конкурсе могут принять участие девушки возрастом от 14 до 21 года. Тема эссе – описать вклад одной из 12 героинь картинной выставки в развитие науки с точки зрения настоящего времени.

«Участие в этом конкурсе – не только возможность выиграть ценный приз – финансирование образования, но и стимул для девушек глубже окунуться в мир науки и, возможно, стать его частью, его героиней», – уверен Сергей Токарев.

Узнать детальные условия конкурса и подать свою работу можно на официальном сайте проекта STEM is FEM. О других мероприятиях в рамках арт-проекта «Наука – это она» организаторы сообщат позже.


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