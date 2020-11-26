Самый высокий мурал Европы в Киеве высмеяли в Сети (ФОТО)

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В Украине на 25-м доме доме появился мурал, который стал самым высоким в Европе.

В украинской столице появился мурал, который стал самым высоким во всей Европе. Речь идёт об изображении матери с ребенком на 25-этажном доме, которое создали художник из Хотина Владимир Пастушак и криворожский мастер Юлия Мастерс. Высота изображения, которое символизирует материнство — 78 метров, а общая площадь закрашенной стены — 1155 квадратных метров. Вот только такой милый, казалось бы, рисунок вызвал огромное количество саркастических комментариев в Сети, информирует enovosty.com/news.

Вот что на странице в Фб написал экс-глава украинской таможни Max Nefyodov:

«На этот «высокий мурал в Европе» девелопер использовал 343 литра краски. Может, это мы просто не понимаем? Как пенсионеры, которые проклинали битлов в 60-х? Может, это искусство ХХІІ века? Может, это знак всем нам? Или это архитекторы этого здания призывают Габлиеля с трубой прилететь побыстрее и прекратить их страдания?

П.С. Гуси-аисты и 2 инверсионных следа от боевых ракет особенно в тему. Без них композиция была бы не закончена».

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«Просто такой fabulous мурал с птицей зарисовали по желанию застройщика, а тут нарисовали на уровне раскрасок воспитательницами детсада для детей на весь город, по желанию застройщика. Дьявол в деталях и законодательстве», — написали комментаторы.

Кроме того, многие юзеры уточнили, где же отец ребёнка.Вместе с тем, многие пользователи считают, что мурал получился очень позитивным:

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Искусство никогда не может нравиться абсолютно всем, люди разные и имеют разные вкусы и взгляды. По моему мнению очень хороший мурал, респект художникам. Материнство — одно из самых высоких назначений женщины на земле, освященное самим Всевышним.