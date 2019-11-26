Искусственный интеллект: Писать пьесы Шекспиру помогал соавтор

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Ученый из Чехии с помощью искусственного интеллекта доказал, что шекспировская пьеса «Генрих VIII» была написана в партнерстве с еще одним человеком.

Петр Плехач, чешский ученый, сформировал искусственный интеллект, чтобы проанализировать творчество Шекспира. Оказалось, что автором пьесы «Генрих VIII» является еще и драматург Джон Флетчер. Именно к таким выводам пришла нейросеть, информирует enovosty.com/news.

Плехач научил программу отличать стиль и лексику Шекспира и Флетчера. После этого нейросеть занялась анализом пьесы «Генрих VIII». В итоге, выяснилось, что Джон Флетчер – автор почти половины работы. Также оказалось, что отрывки, написанные коллегой Шекспира, не начиналась с каждой новой сценой, а часто являлись продолжением частей, начатых признанным автором.

Таким образом, искусственный интеллект продемонстрировал, что над «Генрихом VIII» Шекспир и Флетчер работали в тесном соавторстве. Петр Плехач очень доволен проделанным анализом, ведь ему удалось подтвердить теорию филологов 19 века. Именно они первыми предположили, что Шекспир тесно сотрудничал с драматургом Флетчером.

Справка. Шекспир считается автором 30 пьес, нескольких поэм и 154 сонет. На протяжении многих лет литераторы подвергают сомнению его авторство, заявляя, что над произведениями работали несколько людей.

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