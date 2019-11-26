Coldplay на несколько лет перестанут гастролировать, чтобы спасти мир

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Coldplay прекратит концерты, чтобы сократить выбросы углекислого газа. Другие музыканты также принимают меры по изменению климата.

Coldplay — одна из рок-групп, которая собирает стадионы почитателей их творчества, но она больше не будет гастролировать в обозримом будущем, поскольку стремится сделать свои концерты менее вредными для окружающей среды, информирует enovosty.com/news.

«В течение следующего года или двух мы уделим время тому, чтобы понять, как сделать наши туры полезными и безвредными для окружающей среды», — сказал вокалист Крис Мартин.

Рок-концерты и фестивали являются радостными праздниками музыки и единения, но они также создают серьезный углеродный след и горы мусора. Представляя последний альбом, Coldplay дали 122 концерта на четырех континентах.

«Мы мечтаем о том, чтобы у нас было шоу без одноразового пластика, чтобы оно в значительной степени работало на солнечной энергии», — сказал Мартин, добавив: «Мы будем разочарованы, если следующий тур не будет углеродно-нейтральным».

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Coldplay — не первая группа, которая изучает свой углеродный след. В 2008 году Radiohead — активные участники кампании по борьбе с изменением климата — заявили, что пытаются сделать свои туры «экологически чистыми», выбирая, среди прочего, выступления в местах, доступных на общественном транспорте.