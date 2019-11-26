Археологи нашли древнейшую шахматную фигуру

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Канадские ученые раскопали удивительный камень. Им оказалась древняя фигура для игры в шахматы.

Удивительная находка была обнаружена еще в 1991 году в Иордании на территории крепости Хумаймы. Однако только сейчас археологи из Канады начали анализировать найденный камень, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что каменная фигурка, пролежавшая на складах почти 30 лет, является древнейшей шахматной фигурой в мире. Выглядит она как прямоугольник с штучно сделанным вверху углублением, а также резьбой снизу. Эксперты считают, что это ладья. Компьютерный анализ свидетельствует, что фигура старше 1,3 тыс. лет.

Добавим, ученые выяснили, что простейшие настольные игры появились у человечества на территории Евразии приблизительно 4 тыс. лет назад. Сохранившиеся до наших дней записи свидетельствуют, что первые шахматы возникли в Индии 1,4 тыс. лет тому. Специалисты предполагают, что на Ближний Восток популярную игру могли завезти местные торговцы, а также дипломаты.

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На данный момент старейшая ладья передана Музею университета Виктории (Канада).