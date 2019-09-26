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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали подросшего сына публике (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали подросшего сына публике (ФОТО)
 
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Герцог и герцогиня Сассекские впервые вывели в свет своего сына. Четырехмесячный Арчи вместе со своими родителями посетил Южную Африку.

Принц Гарри и Меган Маркл взяли своего маленького сына вместе с собой в Южную Африку. Там Арчи впервые показали публике. Малыш встретился с архиепископом Кейптаунским Десмондом Туту, лауреатом Нобелевской премии (1984 год), информирует enovosty.com/news.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали подросшего сына публике (ФОТО)

Добавим, что Десмонд Туту является активным борцом апартеидом. Недавно на официальной странице Instagram Меган и Гарри обнародовали одну з знаменитых фраз Туту, посвященную добру. «Делайте добрые дела, где бы вы ни находились», — написали герцоги.

Снимками выхода в свет Арчи родители поделились на своей странице в Instagram. Также фото были обнародованы агентством EPA.

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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали подросшего сына публике (ФОТО)

Поклонники восторгаются четырехмесячным малышом. Они сразу же начали обсуждать сходство Арчи и принца Гарри. По мнению публики, королевский наследник унаследовал от Меган Маркл только глаза.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали подросшего сына публике (ФОТО)

Добавим, что во время своего визита в Южную Африку Арчи вел себя очень спокойно. Малыш никого не боялся и при встрече с Тутту проявлял любознательность.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 281

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