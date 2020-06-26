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Ученые впервые зафиксировали вспышку света при столкновении черных дыр

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Ученые впервые зафиксировали вспышку света при столкновении черных дыр, что стало возможным благодаря открытию гравитационных волн

Астрономы впервые зафиксировали вспышку света при столкновении двух черных дыр. Об этом сообщает Business Insider, информирует enovosty.com/news.

Фиксация вспышки стала возможной благодаря открытию гравитационных волн. Альберт Эйнштейн давно предсказал это событие. Но он не думал, что гравитационные волны когда-либо будут обнаружены. Они казались слишком слабыми, чтобы уловить их на Земле среди шума и вибраций.

Ученые впервые зафиксировали вспышку света при столкновении черных дыр

«Причина, по которой поиск таких вспышек важен, заключается в том, что они чрезвычайно помогают в вопросах астрофизики и космологии. Если мы можем обнаружить свет от слияний других черных дыр, то мы можем узнать больше об их происхождении», — сказал исследователь Манси Касливал

Читайте: Ученые зафиксировали гравитационные волны, исходящие от черных дыр


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 158

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