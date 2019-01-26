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Юрий Горбунов опубликовал трогательное фото с сыном

Главная » Последние новости » Новости культуры » Юрий Горбунов опубликовал трогательное фото с сыном
 
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Популярный украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов «залил» в Instagram новый снимок. На фото он запечатлен вместе с сыном.

Юрий Горбунов опубликовал на своей странице в Instagram новое семейное фото. На снимке телеведущий запечатлен вместе с маленьким Иваном. В соцсети актер написал: «Мы с сыном на хозяйстве», информирует enovosty.com/news.

Поклонникам очень понравилась новая публикация Горбунова. Они оставили много восторженных комментариев. Интернет-пользователи назвали Ивана настоящим маленьким хозяином и папиным помощником. Некоторым фанатам фото напомнило телепроект «Хата на тата».

Напомним, сыну Юрия Горбунова Ивану скоро выполнится два года. Он родился в феврале 2017 года. Малыш стал для артиста первым ребенком, а для Катерины Осадчей – вторым.

Справка. Маленький Иван появился в официальном браке Осадчей и Горбунова. Романтические отношения между двумя знаменитостями начались во время съемок телешоу «Голос – Дети 2». Некоторое время пара не афишировала свои отношения, однако перестала скрывать их перед рождением малыша. Юрий Горбунов – очень ответственный муж и папа. Во время своих интервью он часто напоминает, что отец должен быть примером для ребенка и поддержкой для супруги.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1056

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