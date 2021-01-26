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Кейт Миддлтон внезапно сменила стиль. В чем важное послание герцогини обществу

Главная » Последние новости » Новости культуры » Кейт Миддлтон внезапно сменила стиль. В чем важное послание герцогини обществу
 
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38-летняя Миддлтон в 2020 году потратила на новую одежду 93 тысячи фунтов стерлингов

Кейт Миддлтон — эталон стиля для женщин всего мира. Она показала, что выглядеть красиво можно, не тратя баснословные деньги. Стилисты внимательно следят за каждым выходом герцогини в свет, а модницы пытаются подражать. В последнее время они обратили внимание на то, Кейт резко изменила стиль, променяв любимые платья миди на деловые костюмы, информирует enovosty.com/news.

В Daily Mail предположили, что супруга внука Елизаветы решилась на этот шаг, чтобы выглядеть более «деловой» и «зрелой» в период глобального кризиса из-за коронавирусной пандемии. В условиях кризиса, который накрыл планету, Кейт желает выглядеть профессионально и «по-взрослому». Стилист Рошель Уайт полагает, что со временем, когда ситуация в мире будет более стабильной, Герцогиня Кембриджская всё же вернётся к своему любимому стилю.

Кейт Миддлтон внезапно сменила стиль. В чем важное послание герцогини обществу

Основатель лейбла Lalla x RR считает, что стиль Кейт Миддлтон на протяжении всего время постоянно эволюционировал, она остановила свой выбор на образах с яркими цветами, романтическими узорами и облегающими силуэтами. Кроме того, она подаёт миру замечательный пример, показывая, как «перерабатывает» гардероб и дарит старым вещам «новую жизнь». Осознанное потребление — вот два слова, которыми можно охарактеризовать безупречный стиль этой женщины.

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Самый популярный образ герцогини — розовый костюм, в котором известная модница появлялась три раза. Двубортный блейзер и укороченные брюки обошлись примерно в 158 фунтов (чуть больше 6 000 гривен).

Кейт Миддлтон внезапно сменила стиль. В чем важное послание герцогини обществу

По словам эксперта, таким образом герцогиня посылает важное сообщение миру: нам нужна осознанная переработка отходов и повторного ношения одежды. Это способ спасти нашу планету.

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Кроме того, стилисты посчитали стоимость гардероба Кейт в 2020 году. В самом дорогостоящем луке женщина появилась в Дублине в марте. Его цена — около 22 тыс фунтов стерлингов


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2

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