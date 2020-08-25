Марс когда-то заливало мощными дождями

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Марс заливало мощными дождями 3,5–4 млрд лет назад

Новое исследование «мертвых озер» Марса показывает, что около 3,5–4 млрд лет назад на планету обрушились мощные дожди, что привело к появлению «русел рек» и озер. Об этом сообщает Geology, информирует enovosty.com/news.

«Это чрезвычайно важно, потому что 3,5–4 млрд лет назад Марс был покрыт водой. Было много дождя или таяния снега, чтобы заполнить эти каналы и озера», — говорит планетолог Гайя Стаки де Куэй из Техасского университета.

Смоделировать, как выглядел климат Марса в тот период, невероятно сложно, но исследования геоморфологии и химии планеты определенно показывают, что когда-то на ней было много воды, питаемой как дождями, так и таянием снега.

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Ученые не знают, как долго длились эти ливни, но следы на поверхности Марса предполагают, что ливни были достаточно сильными. «Мы пытаемся понять, сколько там было воды и куда она вся ушла», — говорит Стаки де Куэй.