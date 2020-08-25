Марс когда-то заливало мощными дождями
Марс заливало мощными дождями 3,5–4 млрд лет назад
Новое исследование «мертвых озер» Марса показывает, что около 3,5–4 млрд лет назад на планету обрушились мощные дожди, что привело к появлению «русел рек» и озер. Об этом сообщает Geology, информирует enovosty.com/news.
«Это чрезвычайно важно, потому что 3,5–4 млрд лет назад Марс был покрыт водой. Было много дождя или таяния снега, чтобы заполнить эти каналы и озера», — говорит планетолог Гайя Стаки де Куэй из Техасского университета.
Смоделировать, как выглядел климат Марса в тот период, невероятно сложно, но исследования геоморфологии и химии планеты определенно показывают, что когда-то на ней было много воды, питаемой как дождями, так и таянием снега.
Читайте: Буйство стихии на Западной Украине: трое погибших, заблокированные трассы и 400 млн на восстановление
Ученые не знают, как долго длились эти ливни, но следы на поверхности Марса предполагают, что ливни были достаточно сильными. «Мы пытаемся понять, сколько там было воды и куда она вся ушла», — говорит Стаки де Куэй.