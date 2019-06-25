Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО) Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

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Журнал Cosmopolitan определил лучшую обложку прошлого, 2018 года. Жюри поддержало тот глянец, на котором изображена модель нестандартных размеров.

Обложка со снимком Тесс Холлидей стала лучшей по версии Cosmopolitan в 2018 году. Добавим, что вес Тесс составляет 150 килограммов и это ей совсем не мешает заниматься модельным бизнесом, информирует enovosty.com/news.

33-леняя Холлидей была очень рада, что обложка с ее изображением удостоена наивысшей награды Cosmopolitan. На своей странице в Instagram девушка поделилась эмоциями.

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Она сообщила, что раньше и мечтать не могла, что способна стать частью индустрии высокой моды. Тесс призналась: для нее честь быть награжденной «интеллектуальным и сексуальным» изданием, получившим известность во всем мире.

В посте Холлидей добавила: «Данная награда показывает, что нам нужно пройти долгую дорогу, чтобы все изменить». Она поблагодарила также всех тех, кто поддерживал ее на пути становления модельной карьеры.

Девушка отметила, что была бы рада еще в детстве увидеть пышную женщину на обложке. Тогда, по ее мнению, это могло бы изменить жизнь. «Надеюсь, эта обложка повлияет и на вас», — подытожила модель.

Справка. Тесс Холллидей сфотографировалась для журнала Cosmopolitan в октябре 2018-го.