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Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)
 
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Журнал Cosmopolitan определил лучшую обложку прошлого, 2018 года. Жюри поддержало тот глянец, на котором изображена модель нестандартных размеров.

Обложка со снимком Тесс Холлидей стала лучшей по версии Cosmopolitan в 2018 году. Добавим, что вес Тесс составляет 150 килограммов и это ей совсем не мешает заниматься модельным бизнесом, информирует enovosty.com/news.

Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

33-леняя Холлидей была очень рада, что обложка с ее изображением удостоена наивысшей награды Cosmopolitan. На своей странице в Instagram девушка поделилась эмоциями.

Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

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Она сообщила, что раньше и мечтать не могла, что способна стать частью индустрии высокой моды. Тесс призналась: для нее честь быть награжденной «интеллектуальным и сексуальным» изданием, получившим известность во всем мире.

Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

В посте Холлидей добавила: «Данная награда показывает, что нам нужно пройти долгую дорогу, чтобы все изменить». Она поблагодарила также всех тех, кто поддерживал ее на пути становления модельной карьеры.

Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

Девушка отметила, что была бы рада еще в детстве увидеть пышную женщину на обложке. Тогда, по ее мнению, это могло бы изменить жизнь. «Надеюсь, эта обложка повлияет и на вас», — подытожила модель.

Cosmopolitan выбрал лучшую обложку года: на ней изображена 150-килограмовая модель (ФОТО)

Справка. Тесс Холллидей сфотографировалась для журнала Cosmopolitan в октябре 2018-го.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 90

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