РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости культуры

25.01.2021 г.
15:38В Сети показали, как выглядел бы именинник Зеленский в перчатках Сандерса
14:38Морозы возвращаются: Синоптики рассказали, когда и кого ждёт зимний холод
10:18Стало известно, как можно будет использовать космические подводные лодки
24.01.2021 г.
15:00К годовщине первого в мире локдауна Китай выпустил документальный фильм "Дни и ночи в Ухане"
22.01.2021 г.
22:55В заповеднике "Аскания-Нова" произошла массовая гибель журавлей
13:32Погода в Украине: Когда страну накроет вторая волна морозов
21.01.2021 г.
19:47В Канаде ученые обнаружили часть древнего континента
Все новости культуры

Аналитика

25.01.2021

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Скандальные президентские выборы в Америке затмили очень важное европейское электоральное событие. Речь идет о парламентских выборах в Германии и об ...
22.01.2021

Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги

Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
После того как по всей стране прокатились массовые протесты против роста цен на коммунальные услуги, власти пришлось принять политическое решение снизить ...
16.01.2021

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Нынешняя скандальная смена власти в Вашингтоне резко ускорила процессы, которые волнами расходятся по всему миру. Америке прочат чуть ли не социальную ...

Последние новости

25.01.2021 г.
15:40 Европейский союз собирается ввести единый "паспорт" вакцинации от COVID-19: в чем суть
15:38 В Сети показали, как выглядел бы именинник Зеленский в перчатках Сандерса
15:25 Украинцам могут возместить январские потери за коммуналку
15:05 "Сигнал Байдену": Тайвань сообщает о масштабном вторжении боевых самолетов Китая
14:38 Морозы возвращаются: Синоптики рассказали, когда и кого ждёт зимний холод
14:30 Гончаренко в ПАСЕ жестко ответил пропагандистам: место делегации РФ в "комнате грязи дворца Путина" (ВИДЕО)
14:20 Окончание жесткого карантина: как будут работать школы, садики и вузы с 25 января
14:00 В Нацбанке назвали наиболее распространенные банкноты и монеты
13:30 Законопроект об "инвестнянях" чудесный объект для шуток и сарказма, - Иван Компан
13:00 США и Великобритания сформируют совместную авианосную ударную группу
12:59 Топ-10 самых популярных в мире авто
12:30 Ученые рассказали, как здоровое питание помогает бороться с COVID-19
12:23 Нацполиция блокировала мошенническую схему торговли несуществующими товарами
12:00 В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода
11:43 В Испании женщина удивила своих родственников, "воскреснув" после похорон, - Reuters
11:38 В США в храме произошел взрыв
11:19 Турция презентовала модернизированный танк Altay (ВИДЕО)
10:56 Во Франции готовятся к введению третьего локдауна
10:36 Топ-5 самых экономичных дизельных авто
10:18 Стало известно, как можно будет использовать космические подводные лодки
09:48 ЕС планирует пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной: подробности
09:35 Украинский дрон "Пилум" успешно прошел испытания (ВИДЕО)
09:16 В столице уровень загрязнения воздуха снова превышает норму
08:56 В Харькове прошел яркий автомобильный флешмоб в память Кернеса (ФОТО)
08:53 Facebook забанил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина
08:36 В Украине водителям готовят сюрприз
08:15 В Нидерландах вспыхнули мощные протесты против карантина (ВИДЕО)
07:56 В Украину несутся бури и шквалы
07:45 Врач-инфекционист заявила, что не стоит рассчитывать на перекрестный иммунитет от разных штаммов COVID-19
07:18 Топ-5 лучших дешевых авто
07:00 Стал известен самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19
06:48 В Бразилии разбился самолет с футболистами
06:24 В столице произошел сильный пожар в автопарке (ФОТО)
06:02 Украина выходит из усиленного карантина: какие ограничения в силе с 25 января
24.01.2021 г.
22:34 "Возврат в сталинскую эпоху": Министры стран ЕС осудили насилие по отношению к протестующим в России
20:00 К 2023 году Турция планирует увеличить экспорт оборонной продукции на 10 миллиардов долларов
18:30 Американская армия перекрашивает свою военную технику в зеленый камуфляж (ФОТО)
17:49 В США полицейский автомобиль протаранил толпу (ВИДЕО)
17:45 Стало известно, когда в Украине начнут штрафовать за отказ обслуживать на украинском
17:30 Врач-вирусолог назвала основной признак постковидного синдрома
17:10 Американский экспериментальный беспилотник Gremlins завершил третье испытание
16:30 Кейт Миддлтон в непривычном образе провела видеовстречу с медсестрами
16:00 В Польше отменили карантин для иностранцев, но при одном условии
15:00 К годовщине первого в мире локдауна Китай выпустил документальный фильм "Дни и ночи в Ухане"
13:00 Ученые создали первую реальную 3D-модель коронавируса
12:49 Участница российской группы Pussy Riot задержана в Москве за участие в акции "Свободу Навальному!"
12:39 ТОП-5 компактных фургонов в 2021 году
12:00 Статистика показала самую высокую смертность в Украине за 3 года
11:30 Новый образ Мелании Трамп удивил пользователей Сети (ФОТО)
10:00 COVID-19 может оставаться на упаковках замороженных продуктов, - ВОЗ
09:30 Жительница США потратила $10 тысяч на лечение своей курицы
08:00 Новые правила карантина с 25 января: что откроют и что запретят
07:30 Определен самый мощный и быстрый пикап в мире (ФОТО)
07:21 Подготовка убийства генерала: исполнителю предлагали $50 000 - СБУ
07:19 Россия выплатит Беларуси $60 миллионов компенсации за "грязную" нефть
06:45 Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца января
23.01.2021 г.
23:55 США приготовили сильный удар по российскому рублю
22:57 Американский боевой корабль «Дональд Кук» вошел в Черное море
22:37 Китай разрешил береговой охране открывать огонь по иностранным судам
Все новости »

В Сети показали, как выглядел бы именинник Зеленский в перчатках Сандерса

Главная » Последние новости » Новости культуры » В Сети показали, как выглядел бы именинник Зеленский в перчатках Сандерса
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сенатор Берни Сандерс в вязаных варежках продолжает покорять социальные сети. Эту волну уже не остановить никому

Шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня исполнилось 43 года. Этот день он начал с тренировки в спортзале и поделился селфи. Снимок вдохновил блогера Александра Коваленко, который добавил президенту знаменитые варежки сенатора Берни Сандерса: , информирует enovosty.com/news.

В Сети показали, как выглядел бы именинник Зеленский в перчатках Сандерса

Напомним, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс вызвал фурор благодаря своему «уютному» внешнему виду на инаугурации нового американского президента Джо Байдена. На снимках, которые были сделаны на церемонии вступления нового президента в должность, пожилой сенатор красуется в парке и вязаных варежках.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 15

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Все статьи





Читайте также

Не все коты могут быть одинаково фотогеничны: курьезные фото
 Жительница США потратила $10 тысяч на лечение своей курицы
Грета Тунберг забавно пошутила над проигравшим выборы Трампом
 Сенатор Берни Сандерс выпустил свитшоты с вирусным фото с инаугурации Байдена
В США собака стала почетным мэром
 Кошка подбодрила хозяйку во время чтения и стала звездой Сети (ВИДЕО)
Курьез дня: фото Берни Сандерса в варежках стало главным мемом инаугурации Байдена

Армия

Гранатомет РПГ-18 «Муха»
Беспилотный летательный аппарат «Observer SM1»
Беспилотный летательный аппарат «Беркут»
Самолет истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle (США)
Вся армия    >>

Персоны

Тигипко
Сергей
Обама
Барак
Пивоварский
Андрей
Береза
Борислав
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, «пустышки» и «темные лошадки»


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия "взорвалась" мемами о дворце Путина (15999)

Курйоз: турист з Аргентини, який приїхав до України, два дні шукав в квартирі кран, щоб помити руки (ВІДЕО) (11635)

Курьезные фото, на фоне которых украинские морозы кажутся очень даже щадящими (11191)


300_c2
Купить подарки





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 