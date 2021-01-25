В Сети показали, как выглядел бы именинник Зеленский в перчатках Сандерса

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Сенатор Берни Сандерс в вязаных варежках продолжает покорять социальные сети. Эту волну уже не остановить никому

Шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня исполнилось 43 года. Этот день он начал с тренировки в спортзале и поделился селфи. Снимок вдохновил блогера Александра Коваленко, который добавил президенту знаменитые варежки сенатора Берни Сандерса: , информирует enovosty.com/news.

Напомним, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс вызвал фурор благодаря своему «уютному» внешнему виду на инаугурации нового американского президента Джо Байдена. На снимках, которые были сделаны на церемонии вступления нового президента в должность, пожилой сенатор красуется в парке и вязаных варежках.