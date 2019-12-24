Бумбокс растрогали поклонников новым клипом

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Сегодня состоялась премьера нового видеоклипа от украинской группы Бумбокс. Музыканты посвятили ролик сразу двум песням: «Твій номер» и «Плющ».

24 декабря Бумбокс удивили публику премьерой клипа «Твiй номер/Плющ». В одной работе группа совместила сразу две композиции. На первый взгляд, они совсем разные. Также отметим, что вторая песня была написана на стихи Леси Украинки, информирует enovosty.com/news.

Солист Андрей Хлывнюк рассказал журналистам, что «Твій номер» повествует о любви и чувстве окрыленности. Другая же песня «Плющ», в основе которой лежит стих легендарной поэтессы, посвящена разлуке. «Леся Украинка не должна превратиться в медную фигуру на постаменте», — отметил Хлывнюк.

Клип вышел очень уютным и теплым. Музыкантам удалось удивить публику цветастыми коврами, интересными автомобилями и необычным павильоном.

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Режиссером видеоклипа выступил Станислав Гуренко, оператором – Александр Бойко, а спродюсировали работу Алексей Согомонов и Дмитрий Червоный.

На данный момент новую работу от Бумбокс на YouTube посмотрели почти 16 тыс. интернет-пользователей.