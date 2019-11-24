Сегодня в Польше пройдет финал Детского Евровидения: где и когда смотреть

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24 ноября в польском городе Гливице состоится финальный этап Детского Евровидения. В нем примет участие и украинская представительница – София Иванько.

В воскресенье, 24 ноября, в Польше пройдет финал Детского Евровидения-2019. Сегодня вечером на сцену выйдут 19 представителей из разных стран. От Украины будет выступать 14-летняя София Иванько с песней «Коли здається», информирует enovosty.com/news.

Отметим, что София родом из Киева. Она является участницей пятого сезона песенного шоу «Голос.Діти». На данный момент украинка уже провела генеральную репетицию вместе с другими вокалистами Детского Евровидения. В финале София выступит под номером 13.

Финал сегодняшнего Детского Евровидения стартует в 17:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал UA: Перший.

Победителя конкурса определят путем суммирования баллов, полученных от национального жюри и от онлайн-голосования.

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Напомним, в прошлом году на Детском Евровидении нашу страну представляла Дарина Красновецкая. Тогда она заняла четвертое место. Победителем же в 2018 году стала 14-летняя Роксана Венгель из Польши.