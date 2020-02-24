«Вся моя жизнь — танец»: Легенде украинской хореографии Григорию Чапкису — 90

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Народный артист Украины Григорий Чапкис 24 февраля празднует юбилей — 90 лет.

Президент Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса, информирует enovosty.com/news.

«За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко», — сказано в указе главы государства.

Несколько удивительных фактов из биографии знаменитого артиста:

Мы бросали шляпу на улице и танцевали

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Я родился в многодетной семье, в Румынии в 1930 году. У нас была большая семья из 11 человек: семеро детей, папа, мама, дедушка и бабушка. Мы жили на окраинах города — среди цыган, молдован, евреев, румын, украинцев, русских. Вокруг — одна беднота. Я не знал, что такое кровать, потому что спали на нарах. Даже не представлял, что в еде бывает «первое», «второе» и «третье». Но одно скажу точно — мы были самыми богатыми из нищих, потому что у нас был свой колодец и к нам ходили за водой. Когда мне исполнилось 3-4 годика, утром меня «выбрасывали» на улицу с куском мамалыги и все. Мы с другими мальчиками бросали шляпу и танцевали. Помню, в 5-6 лет я прибегал домой и кричал с порога: «Мама, я заработал 2 лея»- я был счастлив!

В 13 лет не знал нормально ни одного языка

Мне было 13, а выглядел я на 8-10 лет. Худой, не знающий нормально ни одного языка: был сумбур украинского, молдавского, румынского, русского и добавились еще какие-то слова казахского (с началом войны мы переехали в Казахстан). Я не мог ни с кем общаться, потому что никто не понимал, что я говорю.

Сбацал цыганочку — и поступил в железнодорожное училище

Мы с папой пришли пробовать поступить учиться. Тогда это было Первое железнодорожное училище. Директор сначала не хотел нас даже слушать. А потом папа говорит: «Вы посмотрите, как он танцует». Тот засмеялся: «Ну, давай». И я сбацал цыганочку. Директор поднял трубку, позвонил кому-то и сказал: «Зайди, я тебе нашел артиста».В кабинет зашел майор на костылях – политрук училища. И я снова станцевал. Без музыки. Такое творил — даже на стол полез. Майор меня обнял и говорит: «Берем!» Нас с отцом тогда даже накормили, а мне позволили выбрать койку — и я остался в железнодорожном училище в токарной группе.

В 15 лет организовал танцевальный кружок и стал балетмейстером

В училище я начал танцевать и учить этому пацанов. Так стал авторитетом. Меня окружили мальчишки, и мы организовали танцевальный кружок, где я был балетмейстером.

В 16 лет получил трудовую книжку с записью «артист балета»

И я в 1946-м году (мне было всего 16) получил трудовую книжку с записью «артист балета». Передать невозможно мои чувства. Так началась моя творческая жизнь. А в 22 я уже был заслуженным артистом. В то время это было что-то необыкновенное. Нас было в Киеве всего пять человек заслуженных.

Вирский — кумир, сосед и друг

В 1955-ом году в Киев приехал выдающийся хореограф с мировым именем — Павел Павлович Вирский. Мы жили с ним в одном доме — это был театральный дом, где обитали только вип-персоны. Хотя на самом деле это обычная хрущевка. Вирскому там дали квартиру и позже он мне помог стать его соседом. И помимо того, что он мой кумир, старше на 25 лет, мы дружили семьями. С Вирским я проработал 27 лет.

Если куда-то еду отдыхать, уже на третий день вокруг меня танцуют люди

Я настолько общительный, что сразу что-то организовываю. Я лидер по своей натуре. Меня просят рассказать о танце и показать, и я везде даю мастер-классы. Каждый день у меня расписан. Я в жюри фестивалей и конкурсов, пишу книги, преподаю хореографию в двух вузах — в Киевском национальном университете культуры и искусств, а также в Киевском университете имени Бориса Гринченко, и еще — в частной школе… Я постоянно в движении!

Когда я захожу в балетный зал — все болезни исчезают

И вот мне исполняется 90. Первая цель сейчас — дожить до ста. Но я уже начинаю спешить. Хочу сейчас успеть сделать все больше и больше. Живу полноценной жизнью: я нужный, меня ждут. Когда выходишь на сцену, то вообще болезней и возраста нет — ты летаешь.