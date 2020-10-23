«Поплавский курит в стороне»: Олег Ляшко заставил сеть «рыдать» дебютным клипом

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Главный радикал страны Олег Ляшко выпустил свой дебютный клип

Олег Ляшко, который ранее часто публиковал в социальных сетях свои домашние караоке-пробы, решил не останавливаться и выпустить дебютный клип. «Всех скотиняк возьмем на вила», — пообещал в песне радикал, информирует enovosty.com/news.

Социальные сети очень активно восприняли музыкальную пробу Олега Ляшко. «Поплавський тихо плаче у куточку», «я хочу, щоб 2020й скоріше закінчився. весь треш десятиріччя вже трапився», «Ляшко за півтора роки остаточно поїхав кукухою і перетворився на Поплавського», Поплавский с Винником напряглись, Все. Конкурсний відбір на наступне Євробачення можна не влаштовувати. Зірка. Зірчище!, «Всі з шоу-бізнесу в політику, а Ляшко навпаки, молодець! Зламав систему) і мою психіку«, — пишут пользователи facebook.