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Необычные зрители: оперный театр в Барселоне дал концерт для растений (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » Необычные зрители: оперный театр в Барселоне дал концерт для растений (ВИДЕО)
 
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Данное мероприятие было придумано испанским художником Эудженио Ампудиа, который сказал, что он был вдохновлен природой во время пандемии.

Барселонский оперный театр Gran Teatre del Liceu вновь открылся в понедельник и дал свой первый концерт после ослабления карантина — для аудитории, которой не нужно было беспокоиться о социальном дистанцировании, информирует enovosty.com/news.

Квартет UceLi сыграл произведение Джакомо Пуччини I Crisantemi (Хризантемы) для 2292 растений, по одному на каждое место в театре. Концерт также транслировался для просмотра людьми.

Необычные зрители: оперный театр в Барселоне дал концерт для растений (ВИДЕО)

Данное мероприятие было придумано испанским художником Эудженио Ампудиа, который сказал, что он был вдохновлен природой во время пандемии.

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«Я слышал много пения птиц. И растения в моем саду и на улице росли быстрее. И, без сомнения, я подумал, что, может быть, теперь я смогу общаться с людьми и природой в очень интимной манере», — сказал он перед выступлением.

В конце восьмиминутного концерта звук опадающих на ветру листьев и веток зазвучал по всему оперному театру, как аплодисменты.

В театре заявили, что подарят растения местным работникам здравоохранения в качестве благодарности за их усилия во время пандемии.

Чрезвычайное положение в Испании было отменено в воскресенье после трехмесячных ограничений.

Источник: Associated Press


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 41

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