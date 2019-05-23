Потап официально подтвердил свадьбу с Настей Каменских (ВИДЕО)

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Известный украинский артист, шоумен и продюсер Алексей Потапенко наконец-то на весь мир признался, что свяжет себя узами брака с Настей Каменских.

Потап развеял многочисленные слухи одним видеоклипом. Ролик появился вчера, 22 мая, на YouTube-канале ПТП. Его название – Константа, информирует enovosty.com/news.

В подписи к видео шоумен отметил, что новый клип – самая откровенная вещь, которую когда-либо ему приходилось публиковать. Потап отметил, что это не просто песня, сингл или трек, это кусочек его души и сердца. «Это честное признание мужчины в любви к своей женщине», — подытожил он.

Также в тексте сказано, что Алексей Потапенко любит Настю Каменских и женится на ней. Добавим, что церемония бракосочетания двух украинских звезд пройдет сегодня, 23 мая.

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Над созданием клипа «Константа» в стиле лав-стори кроме Потапа трудились музыкальные продюсеры Никита Пучков, Вадим Лисица, режиссеры Максим Шелковников и Денис Маноха. Данная композиции пополнит новый альбом ПТП.

Справка. Слухи о любовных отношениях Насти и Потапа ходят в Сети уже около шести лет. За весь этот период никто из них официально не подтвердил статус своих отношений. Фанаты заметили, что в 2016 году Каменских надела на безымянный палец кольцо, чем еще сильнее подогрела сплетни в интернете.