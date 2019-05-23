Евровидение-2019: организаторы заявили об ошибке во время подсчета голосов

Главная » Последние новости » Новости культуры » Евровидение-2019: организаторы заявили об ошибке во время подсчета голосов Евровидение-2019: организаторы заявили об ошибке во время подсчета голосов

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В этом году на Евровидении произошел неприятный инцидент. Организаторы признались, что во время начисления баллов из-за человеческого фактора произошла ошибка.

Организаторы Евровидения-2019 провели перерасчет голосов. К счастью, после коррекции первые три места не изменились. Лидерство по-прежнему удерживает Дункан Лоуренс, однако уже с немного другими баллами, информируют Экономические Новости.

Как передают сотрудники Европейского вещательного союза, руководителям конкурса, который в 2019 году проходил в Израиле, пришлось пересчитать оценки участников. На такой шаг они пошли, потому что серия проверок продемонстрировала наличие человеческой оплошности.

После пересчета голосов конкурсантам Евровидения-2019 исправили баллы. Победитель Дункан Лоуренс теперь имеет 498 голосов вместе 492, итальянец Mahmood – 472 балла вместо 465, россиянин Сергей Лазарев – 370 баллов вместо 369.

Также некоторые изменения произошли с местами. Представитель Швеции, который первоначально занимал шестую строчку, теперь поднялся на пятое место, обогнав Норвегию. Северная Македония поднялась на седьмое место. Беларусь теперь на 24-м месте, а Германия опустилась на 25-е.

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Справка. Финал Евровидения-2019 прошел 18 мая. Первое место досталось нидерландцу Дункану Лоуренсу с песней «Arcade». Такой исход конкурса прогнозировали и букмекеры, назвав его победителем еще 11 марта.