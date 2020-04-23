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В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

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В пустом поле на окраине Рима бездействует цирковой коллектив Рони Роллера.

Акробаты, клоуны и другие артисты застряли здесь с десятками животных — включая львов, тигров и ослов. Их последнее шоу состоялось 7 марта, и, поскольку на земном шаре бушует пандемия коронавируса, никто не знает, когда они снова услышат рев толпы, информирует enovosty.com/news.

«Мне странно находиться со львами в этой тишине, в этой темноте, — говорит 46-летний директор цирка Рони Вассалло. — Я скучаю по своей аудитории. Я скучаю по ним. Я скучаю по большой сцене, аплодисментам».

Италия рассматривает возможность ослабления общенационального карантина, который был введен более месяца назад, чтобы остановить распространение вируса, который привел к гибели более 24 000 человек в стране — самый высокий показатель в Европе. Но мероприятия, которые собирают большие толпы, такие как цирковые представления, вряд ли снова начнут проводиться в ближайшее время.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

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Рони Вассалло позирует со своим львом в цирке, размещенном на окраине Рима, в субботу, 18 апреля 2020 года.

«Сектор развлечений откроется последним. Я слышал что-то о декабре», — говорит Маверик Немен, 23-летний клоун из цирка Ромины Орфей, который в настоящее время базируется в поле за пределами Неаполя. «Наша единственная надежда состоит в том, что медики найдут вакцину».

Тем временем, животных все еще нужно кормить — и некоторые из них являются большими едоками. В цирке около 100 животных, в том числе три слона, бегемот, зебры, ламы, лошади, жирафы и верблюды.

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Когда в цирке кончились продукты, местные фермеры пожертвовали сено, фрукты и овощи, которые ежедневно распространялись Агентством гражданской защиты Италии.

«Мы не привыкли обращаться за помощью», — говорит Давио Казартелли, 64-летний дрессировщик слонов и жирафов. «Я с нетерпением жду возможности вернуть этот долг».

Итальянская цирковая ассоциация недавно запросила 10 миллионов евро помощи от Министерства культуры, чтобы помочь всем развлекательным предприятиям, которые закрылись из-за пандемии. По данным ассоциации, около 20 000 работников на 5000 предприятиях в настоящее время не имеют дохода.

Работники цирка также имеют право на пособие по безработице, как и любой другой итальянский работник, и могут получить талоны на питание. Работодатели тем временем могут извлечь выгоду из временного приостановления налогообложения — части плана правительства на случай чрезвычайной ситуации в экономике.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

Рони Вассалло кладет голову на своего верблюда в цирке Рони Роллера, на окраине Рима, четверг, 16 апреля 2020 года. 

Для многих работников цирка — это единственная жизнь, которую они знают. Это первый раз, когда они видели, что цирк останавливался на такой долгий период. Между тем, все, что они могут сделать, это практиковать их маневры трапеции, жонглирование, дрессировки животных и другие действия.

Младшие девочки с восхищением наблюдают, как Отилия Мария Мартинес Дос Сантос, 44-летняя акробатка из цирковой труппы Рони Роллера, тренируется на воздушном обруче. Она не может ждать возможности, чтобы выполнить ее головокружительные подвиги перед толпой.

«Я скучаю по зрителям, подготовке, эмоциям шоу», — говорит она. «Я надеюсь, что будущее будет таким, каким было наше прошлое, до появления вируса. Я боюсь, что будет трудно вернуться».

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

Клоун и жонглер Даниэль Аанитей позирует для фото в цирке Рони Роллера, в субботу, 18 апреля 2020 года.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

На входе в цирк Ромины Орфей, базирующийся в Сан-Никола ла Страда, недалеко от Неаполя, Италия, в воскресенье 19 апреля 2020 года, вывешены плакаты с надписью «Спасибо всем».

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

85-летняя Кармела Укмар, бывшая акробатка, мать Ромины Орфей, сидит за пределами своего передвижного дома, в Сан-Никола-ла-Страда, недалеко от Неаполя, Италия, в среду, 15 апреля 2020 года.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

Алин Валериу показывает свой номер в цирке Ромины Орфей, в воскресенье 19 апреля 2020 года.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

Веруска Кода Прин (слева) и Анамария Бад собирают товары, только что пожертвованные Гражданской защитой, в цирке Ромина Орфей, в среду, 15 апреля 2020 года.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

Анамария Бад показывает свой «номер с котом» в цирке Ромины Орфей, в воскресенье, 19 апреля 2020 года.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

Анамария Бад причесывает свою дочь Марию Кристину.

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

В заблокированной из-за коронавируса Италии застрял передвижной цирк — яркие фото

Давио Казартелли, 64-летний дрессировщик слонов и жирафов, с гордостью показывает своих жирафов Пикколу (слева) и Ламию в цирке Ромина Орфей, в воскресенье 19 апреля 2020 года.

Источник: Associated Press


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 160

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