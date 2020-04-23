Создан мультфильм, помогающий объяснить детям причины всеобщего карантина
Нигерийский режиссер создал 90-секундную анимацию, чтобы помочь детям понять, почему они должны оставаться дома.
Взрослым достаточно сложно разобраться с коронавирусом, но детям еще сложнее понять, почему они не могут видеть своих друзей или играть на улице.
Вот тут и появляется мультипликационный монстр Нии Акинмолаяна.
Нигерийский режиссер создал 90-секундную анимацию, чтобы помочь детям понять, почему они должны оставаться дома после того, как в Лагосе с 23 марта закрыли школы, и запретили публичные собрания, чтобы остановить распространение болезни.
Он рассказывает историю брата и сестры, Хабиб и Функе. Хабиб устает сидеть дома и решает улизнуть, чтобы поиграть в футбол. Его старшая сестра Функе предупреждает его не выходить на улицу, но он настаивает.
Акинмолаян, наиболее известный по работе в качестве режиссера «Свадебной вечеринки 2», самого кассового фильма в Нигерии, сказал, что он был вдохновлен после нескольких попыток объяснить причины карантина своему 5-летнему сыну.
«Но он ничего не понял до тех пор, пока я не изменил повествование и не сказал, что коронавирус на самом деле выглядит как большой монстр, и он там на улице, и если ты пойдешь на улицу, он поймает тебя», — сказал он Reuters.
«Моя любимая часть была, когда мальчик открыл дверь и увидел коронавирус, чудовище снаружи, захлопнул дверь и вернулся домой, и теперь я знаю, что сейчас не время идти куда-либо», — сказала 9-летняя Эзичи Нваогу, посмотревшая этот мультик со своей сестрой дома.
Акинмолаян создал анимацию с помощью своей продюсерской компании Anthill Studios, используя команду из 10 человек, работающих у себя дома.
Мультфильм распространяется бесплатно и может быть загружен на английском языке, игбо, йоруба, хауса, французском и суахили.
По состоянию на воскресенье в Нигерии зарегистрировано 627 случаев заражения вирусом, и 21 смертельный случай.
Источник: Reuters