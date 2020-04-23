РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости культуры

23.04.2020 г.
12:20Создан мультфильм, помогающий объяснить детям причины всеобщего карантина
01:26«Не выходи за дверь»: Борис Гребенщиков спел про самоизоляцию (ВИДЕО)
20.04.2020 г.
12:05Концерт «Единый мир: дома вместе» войдет в историю: мировые звезды спели для врачей (ВИДЕО)
16.04.2020 г.
20:59В Египте найден уникальный корабль, описанный Геродотом
12:20COVID-19 в Иране: местные музыканты ищут любую возможность показать свое мастерство (ФОТО)
11:38Фабрика грез, застигнутая кошмаром коронавируса: Вскоре мир увидит "новый Голливуд"
15.04.2020 г.
09:15"Семеновна, нам скоро всем пи....": Ролик на на госТВ Беларуси "взорвал" Сети (ВИДЕО)
Все новости культуры

Аналитика

23.04.2020

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта ...
20.04.2020

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Разрешилась загадка весеннего сезона 2020 года. Парада к 75-летию Победы в Москве 9 мая не будет. Официально – по просьбе ветеранских организаций. Реально ...
17.04.2020

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира

Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Коронавирус COVID-19 продолжает отнимать человеческие жизни, Киев оказался под ударом пыльной бури, а некоторые страны начали постепенно выходить из ...

Последние новости

23.04.2020 г.
12:40 Вертолет ВСУ чудом избежал крушения из-за попавшей в двигатель птицы
12:25 Украина разрушила планы России
12:20 Создан мультфильм, помогающий объяснить детям причины всеобщего карантина
11:28 Никто не хотел этого слышать: Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель
10:46 Саакашвили в правительстве: Портников рассказал, какой результат получит Зеленский и Украина
10:28 Звонок плохо закончился: Источник рассказал о жестком разговоре саудовского принца с Путиным
09:56 США расследуют утечку данных о переговорах ОПЕК+
09:48 В СМИ рассказали, как Кремль нанёс удар сам по себе
09:45 "Очень опасный вариант": Климкин спрогнозировал планы Путина на осень
09:38 У наемников РФ начались новые приключения в Африке, - Аnti-colorados
09:36 Цены на нефть могут рухнуть до минус $100 за баррель
09:30 Эстония предупредила: Москва использует COVID-19 против Украины
09:22 Многие украинские банки ввели "кредитные каникулы"
09:00 Волонтеры международного сообщества рассекретили военных Путина, захватывавших Крым
08:35 Карантин продолжили не зря! Главврач Александровской больницы сделала тревожное заявление
08:33 В Украине создали платные камеры в СИЗО. В чем суть
07:50 В США выставили на продажу редкий кабриолет Mercedes-Benz (ФОТО)
07:30 Археологи на раскопках в Камбодже обнаружили неожиданный предмет
07:15 Компания Volkswagen заявила о своем решении по поводу дизельных моторов
07:10 В Центральном парке Винницы распустилось 40 тысяч тюльпанов: невероятные фото
07:00 Украинцам раздадут по 3 тысячи: кто может рассчитывать на помощь от государства
06:40 Заробитчане в 2019 году перевели в Украину рекордные $16 млрд
06:25 Нацгвардия охраняет общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19
01:26 «Не выходи за дверь»: Борис Гребенщиков спел про самоизоляцию (ВИДЕО)
22.04.2020 г.
23:50 "Худшее еще впереди", - Гендиректор ВОЗ о коронавирусе
23:41 Дания возмущена «провокацией» США в Гренландии
23:10 Жетон в одну сторону: в Сети появились забавные карикатуры на огромные очереди в московском метро
22:45 Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото
22:38 Вам придется доплатить 100 долларов, чтобы у вас забрали бочку нефти - аналитик банка Mizuho
21:29 Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации» - СМИ Северной Кореи
20:59 США грозит сильная засуха
20:43 Контрразведка СБУ блокировала канал нелегальной миграции иностранцев в ЕС (ВИДЕО)
20:34 Тарас Загородний рассказал о ситуации с продовольственной безопасностью в стране
20:20 В одну из российских больниц предоставили ИВЛ с истекшим сроком годности еще 15 лет назад, - Злой Одессит
19:59 Правоохранители предотвратили факт торговли людьми в перинатальном центре
19:43 Смягчение карантина будет зависеть от динамики заболеваемости, - Кличко
19:19 Саакашвили получил от Зеленского предложение стать вице-премьером
18:42 Новые приключения российских наемников в Африке, теперь уже в Мозамбике, - Аnti-colorados
18:21 В ООН сообщили, что COVID-19 может спровоцировать голод "библейского масштаба"
17:35 Американцев предупредили о второй масштабной волне COVID-19
17:32 Пандемия коронавируса ускорит уход Путина, - Швец
17:27 Вода из-под крана может содержать патогенные коронавирусы, - инфекционист
17:20 Украина по-прежнему находится на периферии по тестированию населения на SARS-CoV-2
17:07 Кличко рассказал, сколько доплатили киевским медикам, которые лечат пациентов на SARS-CoV-2
16:55 Доставка лекарств в опорные больницы для приема больных на COVID-19 уже началась, - Кличко
16:44 «На линии огня»: ГСЧС показала, как живут спасатели в зоне отчуждения (ВИДЕО)
16:34 В Чернобыльской зоне начали гореть торфяники, - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)
16:20 "Дилемма дня – Кремль или морг": Пионтковский рассказал о хрупкости диктаторской власти
16:16 Бизнесмен Ярославский готов дать 999 тыс долларов за разработку вакцины от COVID-19
15:59 Ермак лоббирует в ГПУ своего советника
15:54 Метро в Киеве запускать в ближайшее время не планируют, - Шмыгаль
15:42 Кличко рассказал о ситуации с COVID-19 в столице
15:06 Крутихин рассказал, почему Россия технически не сможет сократить добычу нефти
15:00 Южноафриканский самолет C-130 Hercules потерпел серьезную поломку на испытаниях
14:40 В Украине нарастает безработица: в Госслужбе занятости озвучили новые данные
14:40 Илон Маск пообещал, что научит Tesla Cybertruck плавать
14:00 В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожары: привлечена тяжелая техника и вертолеты (ВИДЕО)
13:47 Агония рынка продолжается: Нефть и рубль летят вниз
13:40 Над США пронеслись несколько мощных торнадо: появились впечатляющие видео
13:30 Правительство продолжает карантин до 11 мая. Шмыгаль рассказал о "четком плане"
Все новости »

Создан мультфильм, помогающий объяснить детям причины всеобщего карантина

Главная » Последние новости » Новости культуры » Создан мультфильм, помогающий объяснить детям причины всеобщего карантина
 
Печать Отправить на почту

 

 

Нигерийский режиссер создал 90-секундную анимацию, чтобы помочь детям понять, почему они должны оставаться дома.

Взрослым достаточно сложно разобраться с коронавирусом, но детям еще сложнее понять, почему они не могут видеть своих друзей или играть на улице.

Вот тут и появляется мультипликационный монстр Нии Акинмолаяна.

Нигерийский режиссер создал 90-секундную анимацию, чтобы помочь детям понять, почему они должны оставаться дома после того, как в Лагосе с 23 марта закрыли школы, и запретили публичные собрания, чтобы остановить распространение болезни.

Он рассказывает историю брата и сестры, Хабиб и Функе. Хабиб устает сидеть дома и решает улизнуть, чтобы поиграть в футбол. Его старшая сестра Функе предупреждает его не выходить на улицу, но он настаивает.

Акинмолаян, наиболее известный по работе в качестве режиссера «Свадебной вечеринки 2», самого кассового фильма в Нигерии, сказал, что он был вдохновлен после нескольких попыток объяснить причины карантина своему 5-летнему сыну.

«Но он ничего не понял до тех пор, пока я не изменил повествование и не сказал, что коронавирус на самом деле выглядит как большой монстр, и он там на улице, и если ты пойдешь на улицу, он поймает тебя», — сказал он Reuters.

«Моя любимая часть была, когда мальчик открыл дверь и увидел коронавирус, чудовище снаружи, захлопнул дверь и вернулся домой, и теперь я знаю, что сейчас не время идти куда-либо», — сказала 9-летняя Эзичи Нваогу, посмотревшая этот мультик со своей сестрой дома.

Акинмолаян создал анимацию с помощью своей продюсерской компании Anthill Studios, используя команду из 10 человек, работающих у себя дома.

Мультфильм распространяется бесплатно и может быть загружен на английском языке, игбо, йоруба, хауса, французском и суахили.

По состоянию на воскресенье в Нигерии зарегистрировано 627 случаев заражения вирусом, и 21 смертельный случай.

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 22

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Происхождение COVID-19: С чего начинаются коронавирусы?..
В нефти утопают Россия и мир
Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Все статьи


Читайте также

Никто не хотел этого слышать: Мы все еще в начале пандемии коронавируса, - Меркель
 В СМИ рассказали, как Кремль нанёс удар сам по себе
Карантин продолжили не зря! Главврач Александровской больницы сделала тревожное заявление
 Украинцам раздадут по 3 тысячи: кто может рассчитывать на помощь от государства
"Худшее еще впереди", - Гендиректор ВОЗ о коронавирусе
 Смягчение карантина будет зависеть от динамики заболеваемости, - Кличко
Американцев предупредили о второй масштабной волне COVID-19
 Вода из-под крана может содержать патогенные коронавирусы, - инфекционист

Армия

Гаубица 152 мм Д-20
Беспилотный летательный аппарат «Сокол-2»
Гранатомет FGM-172 SRAW (США)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Климкин
Павел
Демчишин
Владимир
Думчев

Сергей
Южанина
Нина
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото (4320)

Карантин продолжили не зря! Главврач Александровской больницы сделала тревожное заявление (3229)

"Худшее еще впереди", - Гендиректор ВОЗ о коронавирусе (2343)

Над США пронеслись несколько мощных торнадо: появились впечатляющие видео (2235)

В СМИ рассказали, как Кремль нанёс удар сам по себе (2189)

Жетон в одну сторону: в Сети появились забавные карикатуры на огромные очереди в московском метро (2124)

Правительство продолжает карантин до 11 мая. Шмыгаль рассказал о "четком плане" (1959)

Волонтеры международного сообщества рассекретили военных Путина, захватывавших Крым (1896)

Агония рынка продолжается: Нефть и рубль летят вниз (1838)

О чем свидетельствует вскрытие тел жертв коронавируса, - ИноСМИ (1795)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: На Черниговщине после пылевой бури образовалась пустыня (ФОТО) (14346)

Новая карикатура Сергея Елкина о кремлевской башне стала хитом Сети (10106)

Ученые назвали температуру, при которой коронавирус "отключается" (7983)







Коронавирус

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



help
Loading...



bigmir)net TOP 100

 