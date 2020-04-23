Создан мультфильм, помогающий объяснить детям причины всеобщего карантина

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Нигерийский режиссер создал 90-секундную анимацию, чтобы помочь детям понять, почему они должны оставаться дома.

Взрослым достаточно сложно разобраться с коронавирусом, но детям еще сложнее понять, почему они не могут видеть своих друзей или играть на улице.

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Вот тут и появляется мультипликационный монстр Нии Акинмолаяна.

Нигерийский режиссер создал 90-секундную анимацию, чтобы помочь детям понять, почему они должны оставаться дома после того, как в Лагосе с 23 марта закрыли школы, и запретили публичные собрания, чтобы остановить распространение болезни.

Он рассказывает историю брата и сестры, Хабиб и Функе. Хабиб устает сидеть дома и решает улизнуть, чтобы поиграть в футбол. Его старшая сестра Функе предупреждает его не выходить на улицу, но он настаивает.

Акинмолаян, наиболее известный по работе в качестве режиссера «Свадебной вечеринки 2», самого кассового фильма в Нигерии, сказал, что он был вдохновлен после нескольких попыток объяснить причины карантина своему 5-летнему сыну.

«Но он ничего не понял до тех пор, пока я не изменил повествование и не сказал, что коронавирус на самом деле выглядит как большой монстр, и он там на улице, и если ты пойдешь на улицу, он поймает тебя», — сказал он Reuters.

«Моя любимая часть была, когда мальчик открыл дверь и увидел коронавирус, чудовище снаружи, захлопнул дверь и вернулся домой, и теперь я знаю, что сейчас не время идти куда-либо», — сказала 9-летняя Эзичи Нваогу, посмотревшая этот мультик со своей сестрой дома.

Акинмолаян создал анимацию с помощью своей продюсерской компании Anthill Studios, используя команду из 10 человек, работающих у себя дома.

Мультфильм распространяется бесплатно и может быть загружен на английском языке, игбо, йоруба, хауса, французском и суахили.

По состоянию на воскресенье в Нигерии зарегистрировано 627 случаев заражения вирусом, и 21 смертельный случай.

Источник: Reuters