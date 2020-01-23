Букмекеры назвали победителя Евровидения-2020

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Букмекеры составили список потенциальных победителей предстоящего Евровидения. Песенный конкурс состоится 12 мая в Роттердаме.

12 мая в Роттердаме начнется Евровидение-2020. Букмекеры уже поделились собственными прогнозами относительно победителя.

На официальном ресурсе Евровидения обнародован букмекерский прогноз. Согласное ему выиграть должен певец из Италии.

Второе и третье места эксперты отдали представителям из России, а также Швеции. В пятерку лучших, по их мнению, также должны войти Норвегия и Дания.

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Нидерланды, которые будут принимать в этом году Евровидение, разместились на шестой ступеньке. А вот представителю из нашей страны пророчат шестое место. ТОП-10, согласно букмекерским ставкам, завершает Чехия.

Напомним, что вчера, 22 января, состоялась жеребьевка полуфиналистов украинского нацотбора на Евровидение-2020. Таким образом, удалось определить порядок выступлений артистов в двух полуфиналах (они запланированы на 8 и 15 февраля). Имя украинца, который будет представлять страну на Евровидении-2020, станет известно 22 февраля. Ведущим всех прямых эфиров будет Сергей Притула. В состав жюри в текущем году войдут Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко.