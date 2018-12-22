«Инопланетяне высосали эту часть земного шара»: Известный украинский музыкант жестко высказался о России

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Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал о том, почему больше не ездит с гастролями в Российскую Федерацию

Украинский певец, лидер известной группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк рассказал, почему больше не выступает перед российской публикой. Он считает, что Российская Федерация стала «черной дырой», информирует enovosty.com/news.

Певец, который с 2014-го года не ездит с концертами в Россию, рассказа о «беде», из-за которой «пришельцы высосали эту землю и сделали из неё «черную дыру». Вместе с тем, он отмечает, что сожалеет по этому поводу и скучает по своим друзьям и близким, к которым не может сейчас поехать. Он четко пояснил свою позицию:

«Не представляю себе, как пойду и дам паспорт человеку, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки «Град». Мне это кажется маловероятным, — заявил лидер группы «Бумбокс».

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Хлывнюк рассказал о том, какую российскую музыку может слушать. В частности, ему очень нравится группа «Сплин». Он также допустил коллаборацию с российскими музыкантами, говоря о том, что в своем решении будет отталкиваться только от таланта и виртуозности владения инструмента того, чего человека, с которым будет создавать творческий тандем. А вот «идиот» ли он, и подвержен ли пропаганде — это второй вопрос.

Напомним, некоторые украинские звезды сейчас активно делятся фотографиями с российских «Голубых огоньков».