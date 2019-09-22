Рэп-исполнительница Alyona Alyona получила престижную международную награду

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Alyona Alyona была награждена премией Anchor Awards. Эксперты считают, что ее песни насыщены драйвом и качающим ритмом.

На странице премии Anchor Awards в Facebook сообщается, что ее лауреаткой стала украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona. В посте сказано, что украинка всего за год смогла завоевать любовь поклонников со всего мира. Ее музыка насыщена «динамичным драйвом, основанном на темных ритмах, которые качают», информирует enovosty.com/news.

Описывая творчество Alyona Alyona, жюри Anchor Awards отметило, что рэп-исполнительница часто рассказывает о реальной жизни реальных женщин, а также стирает стереотипы. В описании сказано, что эти месседжи понятны даже слушателям из других уголков планеты.

На странице премии вспомнили и эффектные танцы Alyona Alyona на фоне жилых домов Барышевки. Жюри назвало ее «королевой улиц». На данный момент ее клипы собирают миллионные просмотры на YouTube.

Помимо нашей землячки, за премию соревновались R&B-певица Celeste из Британии, инди-рокеры Drahla и Feng Suave из Нидерландов, а также поп-певица Moyka из Норвегии.

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Справка. Anchor Awards – ежегодная музыкальная премия, которую вручают молодым талантливым исполнителям со всего мира.