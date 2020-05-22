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Ученые объяснили, почему кораллы имеют различные цвета

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Ученые обнаружили новые причины, почему кораллы имеют различные цвета

Состав морской воды способствует обесцвечиванию кораллов, в результате чего коралловые рифы имеют незабываемый белоснежный цвет , информирует enovosty.com/news.

Ученые объяснили, почему кораллы имеют различные цвета

Однако недавно была обнаружена таинственная трансформация внешнего вида кораллов. Вместо того, чтобы быть белыми, кораллы имеют различные неоновые цвета.

Традиционно принято считать, что изменение цвета коралла зависит от интенсивности освещения, спектра и количества ультрафиолетового излучения. На цвет коралла влияет уровень клеток-симбионтов и наличие в них хлорофилла. Однако, в проведенном исследовании ученые обнаружили новые причины, почему кораллы меняют цвет.

Ученые объяснили, почему кораллы имеют различные цвета

Кораллы и их водоросли очень чувствительны к изменениям уровня питательных веществ в окружающей среде. Когда в воде слишком много фосфора или азота в случае попадания удобрений с сельскохозяйственных угодий в океан, может произойти изменение цвета корралов.

Теперь, когда стало известно, что уровень питательных веществ может влиять на цвет кораллов, государствам необходимо применять различные стратегии и разрабатывать программы по сохранению коралловых рифов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 46

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