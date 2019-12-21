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Дочь Кузьмы Скрябина сыграла свадьбу

Главная » Последние новости » Новости культуры » Дочь Кузьмы Скрябина сыграла свадьбу
 
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Единственная дочь Скрябина Мария-Барбара вышла замуж. Свадьба состоялась вчера.

20 декабря дочь Кузьмы Скрябина сыграла свадьбу с молодым человеком по имени Виктор. Новоиспеченные муж и жена являются студентами медуниверситета им. Богомольца, информирует enovosty.com/news.

В Instagram DZIDZIO появился снимок с Марий-Барбарой, а также с ее женихом. Певец приехал поздравить молодоженов с бракосочетанием. Отметим, что Михаил Хома дружил с Кузьмой, они практически одновременно начинали свои карьеры. В подписи к снимку артист поздравил жених и невесту, а также отметил, что Скрябин наверняка в этот день вместе со своими родными и радуется за своего ребенка.

Дочь Кузьмы Скрябина сыграла свадьбу

Добавим, что после гибели Скрябина Мария-Барбара долгое время не появлялась на публике. Также девушка закрыла свою Instagram-страницу.

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При жизни Кузьма Скрябин очень трепетно отзывался о своей семье. В интервью журналистам он признавался, что любит называть свою дочь Басей.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 991

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