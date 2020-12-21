День зимнего солнцестояния и Вифлеемская звезда: Что важно знать в этот уникальный период
В этот день мужчины больше времени уделяли физическому труду, женщины - генеральной уборке в доме и в голове
Период зимнего солнцестояния длится с 21 по 22 декабря. В этот период, традиционно, люди придерживаются определенных традиций и обрядов. Более того, 21 декабря 2020 можно будет наблюдать за уникальным космическим явлением, которое имеет название «Вифлеемская звезда», информирует enovosty.com/news.
Главные приметы
С давних пор люди гадали, что может произойти в период очередного Дня зимнего солнцестояния, потому тщательно изучали, что происходит в это уникальное время.
Иней на деревьях сегодня — не нужно ждать потепления;
Если человек хотел добиться повышения урожая яблок, нужно пойти в сад 22 декабря и потрясти яблони и груши;
Сколько ярких звезд на ночном небосводе — столько будет теплых дней в следующем году;
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Кроме того, люди верят в том, что это время очень мощное энергетически, так как «старое» Солнце умирает, а «новое» рождается.
Что делать в этот день?
В день зимнего солнцестояния женщины традиционно занимаются генеральной уборкой и рукоделием, мужчины — уделяют время физическому труду. Работа в этом время находится в большом почете, но всё же лучше себя не перетруждать и больше задуматься о своём внутреннем комфорте.
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Магические желания
В Сети назвали семь главных этапов, следуя которым ты можешь притянуть желание за пару месяцев:
1. Сперва четко сформулируй желание.
2. Затем визуализация — создай правильный образ желания.
3. Потом, логически докажи мозгу, что исполнение желания принесёт тебе КОМФОРТ.
4. Дальше через мысли, чувства и ощущения создай нейроны желания в разных отделах мозга: речевом, двигательном, вкусовом, обонятельном, осязательном и т. п.
Это УСИЛИТ энергию желания в сравнении с использованием, например, только одной визуализации или аффирмаций.
5. А после выяви сомнения и опасения, которые блокируют желание:
— что желание не сбудется,
— что исполнится не то, что ты хочешь,
— что денег на него не будет,
— что мотивация пропадёт,
— что родные будут против и т. п.
6. Затем, в медитативном состоянии, открывающем доступ к подсознанию:
— убери эти сомнения,
— отправь импульс желания на материализацию.
7. И в завершении, через действия открой пути-возможности для ПРИХОДА в твою жизнь исполненного желания.
Астропрогноз
Астрологи рассказали о том, кому подфартит в этот уникальный период. Три фаворита — Дева, Стрельцы и Близнецы. А вот Ракам, Рыбам и Водолеям стоит быть осторожными в самую длинную ночь года и в самый короткий день. Этот период уготовил им множество неожиданных ловушек и моральных испытаний.