All I Want For Christmas Is You: Мэрайя Кэри выпустила новый клип на рождественский хит (ВИДЕО)

В честь 25-летней годовщины культовой рождественской песни All I Want For Christmas Is You Мэрайя Кэри презентовала новый клип.

Мэрайя Кэри оригинальным способом отметила 25-летие песни All I Want For Christmas Is You. Певица представила новый видеоклип. Ролик опубликован в YouTube, его уже просмотрели более 4 млн интернет-пользователей, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что один из самых популярных рождественских хитов был выпущен 20 декабря 1994 года. Именно тогда пластинка Кэри пополнилась песней, без которой не обходятся новогодние праздники.

Новый клип отличается от предыдущего. В свежей работе все начинается с волшебства, которым обладает маленькая девочка. Героиня находит волшебный мирок, где «живут» Мэрайя Кэри вместе со своей песней. В старой же версии видеоклипа речь шла о праздновании рождества в загородном жилье в кругу родных и близких.

Справка. Мэрайя Кэри – популярная американская певица, актриса, автор песен и музыкальный продюсер. Ее дебютный альбом был выпущен в 1990 году.