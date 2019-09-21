Откровенное признание звезды: Тина Кароль рассказала, как хотела покончить с жизнью

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Одна из самых популярных артисток страны знает не понаслышке, что такое настоящее горе

На украинском телеканале артистка Тина Кароль эксклюзивно рассказала о том, как трудно переживала большую драму и о том, чем живет сегодня. Она поведала о том, что от природы склонна к полноте, потому контролирует еду и питье, а также — регулярно занимается спортом. Её секрет — скакалка, информирует enovosty.com/news.

Также, Тина Кароль рассказала о том, что был момент в жизни певицы, когда ей хотелось уйти из жизни. Когда в 27 лет она осталась одна без мужа с маленьким ребенком, ей было очень плохо. Тем не менее, своей главной миссией и счастьем своей жизни она считает сына Вениамина. С мальчиком она видится не очень часто, хотя постоянно старается провести с ним каждую минуту. Сын учится в Лондоне и с каждым днём становится все больше похожим на покойного мужа Тины Кароль.