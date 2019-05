HBO опубликовал трейлер новой серии «Чернобыля» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости культуры » HBO опубликовал трейлер новой серии «Чернобыля» (ВИДЕО) HBO опубликовал трейлер новой серии «Чернобыля» (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Телеканал HBO на своем официальном YouTube-канале поделился трейлером четвертой серии исторического сериала «Чернобыль».

Канал HBO поделился с интернет-пользователями в YouTube трейлером предпоследней серии «Чернобыля». Новый эпизод выйдет на экраны в понедельник, 27 мая, информирует enovosty.com/news.

На данный момент рекламный ролик четвертой серии посмотрели более 7 тыс. раз. Продолжительность трейлера – меньше минуты. Название нового эпизода – «Счастье всего человечества» (The Happiness of All Mankind). Отметим, что третья серия называлась «Откройся, Земля» (Open Wide, O Earth); зрители могли посмотреть ее вчера, 20 мая.

В описании четвертой серии значится, что речь пойдет о задействовании лунуходов в зоне ЧАЭС для ликвидации радиационного мусора. Решение будут принимать Валерий Легасов и Борис Щербина. Также в новом выпуске зрители увидят, как правительство отреагирует на намерение Ульяны узнать причину взрыва.

Читайте: Ученые выявили неожиданные последствия Чернобыля

Мини-сериал «Чернобыль», снятый HBO, повествует о трагических событиях, произошедших на территории Украины в апрельский день 1986 года. Работа состоит из пяти выпусков. Режиссером стал швед Юхан Ренко, который ранее прославился благодаря «Викингам», «Ходячим мертвецам» и «Во все тяжкие».